نظام تعلیم و تربیت درحال دگرگونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «مدرسه‌ای برای زندگی» با حضور جمعی از اندیشمندان، پژوهشگران، مسئولان فرهنگی و فعالان حوزه تعلیم و تربیت، در فضای علمی و فرهنگی خانه اندیشه ورزان برگزار شد.

در ابتدای مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین مطلب‌زاده مدیر مرکز راهبردی اکوسیستم تربیتی (اندیشکده مرآت)، حضور نخبگان فکری و علمی را نشانه اهمیت موضوع تعلیم و تربیت دانست و گفت: اندیشکده مرآت تلاش کرده است بستر گفت‌وگوی علمی میان صاحب‌نظران را فراهم کند و این مراسم را نیز در همین راستا ارزیابی کرد.

در ادامه طیب‌نیا عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، با اشاره به شتاب فزاینده تحولات جهانی در حوزه آموزش گفت: نظام‌های تعلیم و تربیت در جهان با سرعتی فراتر از پیش‌بینی‌های یک دهه گذشته در حال دگرگونی هستند.

وی نقش فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی را در این تحولات تعیین‌کننده دانست و تصریح کرد: الگوهای سنتی مدرسه دیگر پاسخگوی نیازهای آینده نیستند.

طیب‌نیا با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های کلان و به‌موقع در سطح حکمرانی آموزشی کشور خاطرنشان کرد: الگوی «مدرسه زندگی» تلاشی عملی برای تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به شمار می‌رود و می‌تواند بخشی از کاستی‌های موجود در نظام آموزشی را جبران کند.

وی به نقش پررنگ خانواده در این الگو اشاره کرد و آن را یکی از تفاوت‌های اساسی این مدل با مدارس رایج دانست.

در بخش دیگری از مراسم، سید مهدی نوابی نویسنده کتاب «مدرسه‌ای برای زندگی»، با تأکید بر ماهیت تیمی این اثر بیان کرد: که این کتاب حاصل یک فرایند پژوهشی چندساله بوده و نتیجه همکاری جمعی از پژوهشگران، مربیان و صاحب‌نظران است.

وی افزود: ایده اولیه کتاب از خلأ موجود در توجه به تفاوت‌های جنسیتی در نظام تربیت رسمی و همچنین نبود یک الگوی اجرایی عینی برای سند تحول بنیادین شکل گرفت.

نوابی با تشریح مسیر پژوهشی این پروژه، اعلام کرد: این الگو پس از مطالعات نظری گسترده، از سال ۱۳۹۹ به‌صورت آزمایشی در اصفهان اجرا شده و بازخوردهای میدانی آن در تدوین نهایی کتاب لحاظ شده است.

وی افزود: این کتاب تلاش کرده است مفاهیم کلیدی سند تحول، از جمله حیات طیبه، شایستگی‌های تربیتی و پیوند آموزش و تربیت را به‌صورت عملیاتی و قابل اجرا ارائه کند.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن تبریک مناسبت‌های مذهبی و فرهنگی، از تدوین و اجرای این اثر علمی تقدیر کرد.

وی کتاب «مدرسه‌ای برای زندگی» را فراتر از یک متن آموزشی توصیف کرد و آن را واجد ویژگی‌های یک الگوی حکمرانی مدرسه دانست.

خسروپناه تصریح کرد: این کتاب توانسته است میان مبانی نظری و اجرای میدانی پیوند برقرار کند و الگویی ارائه دهد که قابلیت ارزیابی، اصلاح و توسعه در سطح ملی را دارد.

وی بر آمادگی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حمایت از الگوهایی که در میدان عمل آزموده شده‌اند، تأکید کرد و این اثر را نمونه‌ای قابل توجه در مسیر گفتمان‌سازی تحول آموزشی دانست.

در پایان این مراسم، کتاب «مدرسه‌ای برای زندگی» با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، نویسنده اثر و جمعی از مسئولان و اندیشمندان رونمایی شد.

همچنین از سید مهدی نوابی به‌عنوان پژوهشگر و نویسنده کتاب و دکتر خسروپناه به‌عنوان مهمان ویژه مراسم تقدیر شد و برنامه با امضای کتاب‌ها و ثبت عکس یادگاری به کار خود پایان داد.