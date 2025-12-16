محمدی: نمایشگاه های اسوه، میدان واقعی خدمت بسیج به مردم و مستضعفان است

حجت‌الاسلام والمسلمین احسان الله محمدی در حاشیه افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بسیج در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، بصیرتی و عمرانی موفقیت‌های چشمگیری داشته است، اظهار کرد: یکی از رموز موفقیت بسیج، ارائه الگوهای موفق و برتر است که امروز در نمایشگاه اسوه شاهد آن هستیم.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان از روحیه ایثار و توجه بسیجیان به نیازهای جامعه گفت و افزود: بسیجیان با دستان خالی و کمترین امکانات در راستای خدمت‌رسانی و توجه به مشکلات مردم، مستضعفین و نیازمندان فعالیت می‌کنند.

وی با تاکید به هدفمندی نمایشگاه‌های اسوه، خارج از فعالیت ابلاغی سازمان گفت: هدف ما فعالیت‌های میدانی و جهادی است، به‌گونه‌ای که نمود عینی داشته باشد و آثار آن به‌صورت خروجی‌های ملموس در جامعه مشاهده شود.