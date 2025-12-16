به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد سبحانلو بعدازظهر سه شنبه در نشست خبری ستاد مردمی تکریم و تجلیل از پیشکسوتان و فعالان قرآن و عترت خراسان رضوی، با اشاره به حدیثی از امام صادق علیه‌السلام اظهار کرد: هر جوانی که در نوجوانی با قرآن مأنوس شود، قرآن با پوست و گوشت او عجین خواهد شد و این انس، مسیر زندگی او را شکل می‌دهد.

امام جماعت مسجد امیرالمومنین با بیان اینکه مجموعه امیرالمؤمنین (ع) طی سال‌های اخیر به یک مجتمع بزرگ فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و آموزشی تبدیل شده است، افزود: با وجود فعالیت‌های متنوع در حوزه‌هایی نظیر باشگاه‌های ورزشی، فضاهای بازی‌های نوین و مجموعه‌های آموزشی، محور اصلی این مجتمع بر اساس یک نگاه راهبردی، امور قرآنی قرار گرفت و به همین دلیل یک پایگاه قرآنی فعال و اثرگذار در این مجموعه شکل گرفت.

وی تصریح کرد: طی این سال‌ها اساتید برجسته قرآنی در این مجموعه حضور یافتند و جمعیت قابل‌توجهی، به‌ویژه نوجوانان، بر سر سفره قرآن کریم نشسته‌اند.

سبحانلو با اشاره به پیوند مبارک میان مساجد و ستاد تکریم پیشکسوتان قرآن و عترت، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این رویدادها آن است که امور قرآنی مساجد مشهد پررنگ‌تر شود و با برگزاری محافل بزرگ قرآن کریم و شکل‌دهی به جریان فعالان قرآنی، زمینه برای حضور پررنگ‌تر نوجوانان و جوانان در فضای قرآنی محله‌ها فراهم آید.

امام جماعت مسجد امیرالمومنین ضمن قدردانی از اهتمام و تلاش سردار علی مولوی و مدیران دغدغه‌مند این ستاد، گفت: این تلاش‌ها باعث شده تا مساجد مشهد مقدس دوباره محوریت خود را در فعالیت‌های قرآنی بازیابند و ان‌شاءالله آثار مثبت این رویکرد در آینده نزدیک به‌صورت ملموس مشاهده خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری محفل قرآنی ۲۸ آذرماه افزود: این محفل با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش جدی دوستان در ستاد و مجتمع امیرالمؤمنین (ع) برگزار خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود شاهد مراسمی باشکوه باشیم.

سبحانلو ادامه داد: در این محفل، داور بین‌المللی قرآن کریم و داور برنامه پرمخاطب «محفل» صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان مهمان ویژه حضور خواهد داشت و همچنین از سه تن از اساتید برجسته و نام‌آشنای قرآنی مشهد مقدس تجلیل می‌شود که نقش مؤثری در تربیت شاگردان و ترویج فرهنگ قرآن در سطوح مختلف شهری و کشوری داشته‌اند.

امام جماعت مسجد امیرالمومنین ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی نهادها، آموزش‌وپرورش و مجموعه‌های مردمی، این رویداد به بهترین شکل برگزار شود و سهمی جدی در ترویج فرهنگ قرآن کریم داشته باشد تا قرآن بیش از پیش به‌عنوان کتاب زندگی در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی جامعه جاری شود.