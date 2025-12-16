به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامییگانه ظهر سه شنبه با اشاره به اختصاص حجم قابلتوجهی اعتبار به پروژههای اولویتدار راهسازی و حملونقل این استان اردبیل اظهار کرد: این حجم از اعتبارات با هدف شتاببخشی به پیادهسازی طرحهای اولویتدار حوزه راه و شهرسازی و گسترش شبکه ترابری استان اختصاص پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه پروژههای در دست انجام موجب افزایش سهم سرانه بزرگراهی استان خواهند شد، تأکید کرد: بزرگراه اردبیل – مشکینشهر – پارسآباد، نوسازی جاده نمین – آستارا، بزرگراه اردبیل – سرچم و بهسازی مسیر اصلاندوز – پارسآباد – بیلهسوار از جمله طرحهای مورد توجه میباشند.
استاندار اردبیل گفت: اجرای پروژه کنارگذر اردبیل، نوسازی و ایجاد بزرگراه رضی – بیلهسوار، بهسازی مسیر اصلی فیروزآباد – خلخال و نیز احداث راه ارتباطی کلور – درام از دیگر برنامههایی هستند که در این گام تأمین مالی شدهاند.
امامییگانه با یادآوری اینکه این اعتبارات در دو مرحله و با مشارکت بانکهای عامل به طرحها تزریق شده، اظهار داشت: هدف از این گام، برطرف کردن تنگناهای ترافیکی، ارتقای ایمنی مسیرها و فراهمآوری زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایهگذاری در استان است.
وی با اشاره به توجه خاص دولت چهاردهم به گسترش شبکه بزرگراهی کشور و به پایان رساندن پروژههای ناتمام خاطرنشان کرد: استان اردبیل بهعنوان یکی از محورهای حیاتی شمالغرب کشور، نیازمند تقویت زیرساختهای حملونقل است و دولت با قاطعیت این مسیر را پیگیری میکند.
استاندار اردبیل گفت: با تداوم روال تخصیص اعتبارات و همکاری نهادهای اجرایی، بخش عمدهای از پروژههای راهسازی استان در سالهای آینده به مرحله بهرهبرداری خواهد رسید.
