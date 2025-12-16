جشنواره انتخاب بازنشستگان فعال تأمین اجتماعی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان شرکت در جشنواره مذکور از زمان شروع تبلیغات جشنواره (روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه) تا پایان وقت اداری پنج‌شنبه ۱۸ دی‌ماه فرصت دارند تا نسبت به دریافت فرم ثبت‌نام از طریق مراجعه به سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی www.tamin.ir اقدام کنند.

افراد متقاضی پس از دریافت و تکمیل فرم مربوطه، باید نسبت به بارگذاری فرم و مستندات در سامانه مرکز ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی https://1420.tamin.ir در منوی خدمات (ثبت درخواست) اقدام و در بخش موضوع درخواست، عبارت «جشنواره انتخاب بازنشستگان و مستمری‌بگیران فعال سراسر کشور» را وارد و بعد از آن تمام قسمت‌های فرم را تکمیل و در قسمت choose file، مدارک و مستندات را الصاق و در پایان، گزینه «ایجاد درخواست» را انتخاب نمایند. در مرحله بعد، پس از ثبت درخواست، شماره پیگیری برای متقاضیان ارسال می‌شود.

متقاضیان همچنین می‌توانند به صورت حضوری تقاضای خود را جهت شرکت در فراخوان به همراه مستندات و مدارک مربوطه به واحدهای روابط عمومی و امور فرهنگی ادارات کل و مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان‌ها، واحدهای اجرایی یا کانون‌های بازنشستگی تحویل دهند.

گفتنی است علاوه بر تجلیل از نفرات برگزیده در هر کدام از استان‌ها بر اساس امتیاز کسب شده و حسب بررسی مدارک اصلی و مستندات، از بین نفرات برگزیده استانی نفراتی در جشنواره کشوری نیز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.