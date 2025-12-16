به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد شامگاه سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز پژوهش که در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، با قدردانی از برگزارکنندگان این نشست اظهار کرد: این جلسه با حضور اساتید و صاحب‌نظران برگزار شد و نشست بسیار مفیدی بود که امیدواریم تداوم داشته باشد.

وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه‌های تخصصی در حوزه مهدویت افزود: ایجاد دبیرخانه و تبیین مأموریت‌های آن اقدامی ضروری است و آستان مقدس مسجد جمکران آمادگی دارد با همکاری مجموعه‌های علمی و همراهی دکتر صمدی، این مسئولیت را دنبال کند.

اجاق‌نژاد با بیان اینکه امروز با دشمنی سازمان‌یافته مواجه هستیم، گفت: زمانی مبارزه در میدان‌های سنتی انجام می‌شد، اما امروز ابزار اصلی دشمن تلفن‌های همراه و فضای مجازی است و این واقعیتی است که همه آن را در زندگی روزمره مشاهده می‌کنیم.

وی با اشاره به تأثیر فضای مجازی در زیست روزانه خانواده‌ها افزود: ممکن است فرزند ما در اتاق خود باشد، اما از نظر فکری و رسانه‌ای در فضایی خارج از خانه و حتی خارج از کشور حضور داشته باشد و این مسئله لزوم بازنگری در روش‌های تربیتی و فرهنگی را نشان می‌دهد.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران تأکید کرد: دیگر نمی‌توان صرفاً با نگارش کتاب‌های قطور و بدون توجه به مخاطب، در برابر هجمه‌های فرهنگی ایستادگی کرد، چراکه دشمن با صرف هزینه و برنامه‌ریزی مستمر در این میدان فعال است.

اجاق‌نژاد با اشاره به حوادث ۲۳ خرداد خاطرنشان کرد: هدف دشمن از این اقدامات، قطع امید مردم نسبت به آینده بود؛ امیدی که بر وعده الهی و اعتقاد به تحویل پرچم انقلاب اسلامی به دست حضرت ولی‌عصر (عج) استوار است، اما دشمن در این مسیر ناکام ماند.

وی با تأکید بر ضرورت نیازسنجی و شیوه صحیح ابلاغ معارف دینی گفت: پاسخ‌های مستدل برای نیازهای فکری جامعه وجود دارد، اما چالش اصلی نحوه انتقال این مفاهیم به نسل جدید است.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران تصریح کرد: در این مسیر باید از خود جوانان کمک گرفت و شوراهایی از آنان تشکیل داد تا صادقانه بگویند پیام دینی چگونه باید به آن‌ها منتقل شود، زیرا ابزارهای ارتباطی امروز متناسب با زیست آنان طراحی شده است.

اجاق‌نژاد با اشاره به تجربه نمایشگاه‌های تعاملی معارف دینی ویژه جوانان گفت: این تجربه‌ها نشان داده است که ارائه مفاهیم دینی با زبان و قالب مورد پسند مخاطب، اثرگذاری بیشتری دارد.

وی در پایان تأکید کرد: اگر خواهان انتقال مؤثر معارف دینی و مهدوی به نسل آینده هستیم، ناگزیر به به‌روزرسانی روش‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت جوانان خواهیم بود.