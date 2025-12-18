برخورد صاعقه به چند منزل مسکونی در روستای کهنویه علامرودشت خسارت زد

حبیب صداقت دهیار در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع صاعقه به چندین منزل مسکونی در روستای کهنویه بخش علامرودشت لامرد فارس خبر داد و گفت: شامگاه پنجشنبه حوالی ساعت ۲۰, شاهد وقوع صاعقهای شدید بودیم که چندین منزل مسکونی را درگیر کرد.
وی ادامه داد: شدت این حادثه، فضای روستا را برای دقایقی در هالهای از رعب و وحشت فرو برد، اما خوشبختانه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت.
-دهیار روستای کهنویه بخش علامرودشت افزود: حال تمامی خانوادههای حادثهدیده خوب است و نگرانیها به سرعت برطرف شده است. خسارات وارد شده عمدتاً محدود به وسایل برقی منازل بوده و شدت حادثه فراتر از این نبوده است.
صداقت تصریح کرد: تعداد وسایل برقی آسیب دیده در این روستا زیاد است و بعضی از خانوادهها به دلیل مشکلات مالی و معیشتی در تنگنا قرار دارند.
