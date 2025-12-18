به گزارش خبرنگار مهر، ستاد هماهنگی مدیریت بحران شهرستان جهرم در پی بارندگیهای اخیر، با صدور اطلاعیهای از شهروندان خواست نکات ایمنی را بهطور جدی رعایت کنند.
بر اساس این اطلاعیه، تردد در بستر رودخانهها و مسیلها به دلیل احتمال وقوع سیلاب، اکیداً ممنوع اعلام شده و از شهروندان درخواست شده است از انجام ترددهای غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.
در ادامه این اطلاعیه با اشاره به آبگرفتگی برخی معابر، تأکید شده است شهروندان از عبور و مرور در نقاط دچار آبگرفتگی پرهیز کرده و بهمنظور جلوگیری از بروز خطرات جانی، از پارک خودرو در مسیر رودخانهها و مسیلهای سطح شهری جداً خودداری کنند.
ستاد مدیریت بحران شهرستان جهرم در پایان از شهروندان خواست برای حفظ جان خود و خانوادهها، از حضور در حاشیه رودخانهها و مناطق حادثهخیز خودداری کرده و هشدارهای ایمنی صادره از سوی دستگاههای مسئول را جدی بگیرند.
