به گزارش خبرنگار مهر، مطابق پیش‌بینی‌های هواشناسی در بخش‌های غربی و جنوبی استان، به‌ویژه در مناطق مرتفع، شرایط جوی برای بارش برف فراهم است و انتظار می‌رود این مناطق بیش از سایر نقاط تحت تأثیر فعالیت سامانه ناپایدار قرار گیرند.



بررسی‌ها نشان می‌دهد شدت و گستره بارش‌ها در روز چهارشنبه نسبت به پنج‌شنبه بیشتر خواهد بود، هرچند ناپایداری‌ها در روز پنج‌شنبه نیز ادامه دارد.



برای روز جمعه، وضعیت جوی قم به‌صورت نیمه‌ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات احتمال بارش‌های پراکنده وجود دارد. این شرایط از اوایل شب با کاهش تدریجی میزان ابر همراه خواهد شد و آسمان به‌سمت پایداری نسبی حرکت می‌کند.



در ادامه این روند، روز شنبه آسمان استان قم قسمتی ابری خواهد بود و به‌تدریج کاهش ابر و وزش باد در سطح استان رخ می‌دهد که می‌تواند به بهبود شرایط جوی کمک کند.



از نظر دمایی نیز روند تغییرات طی روزهای آینده کاهشی ارزیابی می‌شود و در ساعات صبحگاهی، کمینه دما در بیشتر مناطق استان به زیر صفر درجه سانتی‌گراد خواهد رسید که نشان‌دهنده نفوذ و ماندگاری هوای سرد زمستانی است.



همچنین طی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، در ارتفاعات غربی و جنوبی استان، در برخی ساعات شبانه‌روز پدیده مه غلیظ پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب کاهش دید افقی شود و توجه بیشتر رانندگان و ساکنان این مناطق را می‌طلبد.