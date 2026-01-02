امام جمعه زاهدان: مسئولان برای بهبود معیشت مردم چاره جدی بیندیشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان با اشاره به ماه رجب، آن را ماه رحمت الهی و فرصتی برای رشد معنوی دانست و تأکید کرد: مؤمنان باید برای این ماه و ماه‌های شعبان و رمضان برنامه‌ای ویژه داشته باشند تا با روحی پاک وارد ضیافت الهی شوند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان استغفار، دعا و اعمال عبادی این ماه را زمینه‌ای برای تقویت ارتباط با خداوند معرفی کرد و از مردم خواست با مطالعه ترجمه دعاها، معانی آن‌ها را بهتر درک کنند.

وی همچنین به ایام‌البیض و اعتکاف رجبیه اشاره کرد و افزود: استقبال گسترده مردم، به‌ویژه جوانان و دانش‌آموزان، از این سنت معنوی نشانه‌ای از زنده بودن فرهنگ دیانت در جامعه است.

امام جمعه زاهدان در ادامه به سالروز میلاد امیرالمؤمنین علی (ع) پرداخت و این روز را به نمازگزاران تبریک گفت.

امیرالمومنین (ع) اجازه تفرقه در جامعه اسلامی را نداد

وی حضرت علی (ع) را نه‌تنها پدر ائمه اطهار، بلکه پدر امت اسلامی معرفی کرد و یادآور شد: در حدیث پیامبر (ص) آمده است: من و علی دو پدر این امت هستیم.



امام جمعه زاهدان تأکید کرد: روز پدر فرصتی برای تجلیل از مقام پدران است؛ چه پدر نسبی، چه پدر علمی و معنوی، و چه پدر همسر.

آیت‌الله محامی حضرت علی (ع) را نمونه‌ای از جمع میان ایستادگی بر حق و حفظ وحدت جامعه اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: ایشان با وجود اختلافات، هرگز اجازه ندادند جامعه دچار شکاف شود و همواره در حل مشکلات مردم نقش‌آفرینی کردند.

وی به دهه بصیرت و ولایت اشاره کرد و این ایام را فرصتی برای تقدیر از مردم قهرمان ایران دانست که در طول انقلاب اسلامی همواره بصیرت و ولایت‌مداری خود را نشان داده‌اند.

امام جمعه زاهدان یادآور شد: مردم با وجود مشکلات اقتصادی، میان اصل نظام و مسائل معیشتی تفکیک قائل می‌شوند و اجازه سوءاستفاده به دشمنان نمی‌دهند.

آیت‌الله محامی با اشاره به سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، این روز را به‌عنوان روز جهانی مقاومت یاد کرد و خاطرنشان کرد: دشمنان با ترور فرماندهان مقاومت قصد ضربه زدن به جبهه اسلام را داشتند، اما نتیجه آن گسترش فرهنگ مقاومت و زنده‌تر شدن یاد شهیدان بود.

وی تأکید کرد: سنت الهی همواره بر پیروزی حق بر باطل است و نقشه‌های دشمنان در برابر وعده‌های الهی نقش بر آب خواهد شد.

دشمنان به دنبال ضربه زدن به کشور هستند



امام جمعه زاهدان در ادامه به مشکلات اقتصادی کشور پرداخت و افزایش قیمت‌ها و ضعف نظارت را از عوامل فشار بر مردم دانست.

وی از مسئولان خواست: برای بهبود سریع وضعیت معیشت مردم چاره‌ای جدی بیندیشید و بودجه سال آینده را به‌گونه‌ای تصویب کنید که مشکلات مشابه تکرار نشود.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان هشدار داد: دشمنان با بزرگ‌نمایی مشکلات اقتصادی در پی ضربه زدن به کشور هستند، اما مردم با بصیرت و شعور دینی خود مانع ایجاد اغتشاش و سوءاستفاده دشمن می‌شوند.

آیت‌الله محامی گفت: اگر ادعای فردی حق باشد، باید آن را پذیرفت و حتی علیه خود شهادت داد؛ و اگر ادعای او باطل باشد، باید با مدارا و نصیحت او را از ادامه مسیر نادرست بازداشت.

وی تأکید کرد: سخن ناپسند آتش درگیری را شعله‌ور می‌کند، اما گفتار نیکو ریشه شر را می‌خشکاند و این اصل تربیتی باید در جامعه نهادینه شود.

امام جمعه زاهدان در پایان با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در شکل‌گیری جبهه مقاومت در منطقه، افزود: دشمنان با همه توطئه‌ها و ترورها نتوانستند مانع گسترش این جبهه شوند و وعده الهی بر پیروزی حق همچنان جاری است.

وی ابراز امیدواری کرد: همه مردم با الگو گرفتن از امیرالمؤمنین (ع) و شهیدان مقاومت، در مسیر حق ثابت‌قدم بمانند و جامعه اسلامی را از آسیب دشمنان حفظ کنند.