به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی، صبح چهارشنبه در ارتباط وبیناری با بیست و ششمین نشست شورای معاونان وزارت میراث فرهنگی که با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اعضای شورا در سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد، به تشریح مهم‌ترین مسائل و چالش‌های پیش‌روی این اداره‌کل پرداخت.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از کسورات بودجه‌ای منابع نفتی، خواستار حمایت و همراهی وزارتخانه برای حل این موضوع شد و افزود: بحث مسئولیت‌های اجتماعی و اعتبارات مرتبط با نفت از دو سال گذشته مطرح بوده و طی دو ماه اخیر، پیگیری‌های گسترده‌ای برای رفع این مسئله انجام شده است. در این مسیر، تعاملات مؤثری با استانداری فارس، وزارت میراث فرهنگی و به‌ویژه وزارت نفت صورت گرفته و این روند همچنان با جدیت ادامه دارد.

مریدی با تأکید بر اهمیت مرمت آثار تاریخی اظهار کرد: انتظار می‌رود مقام عالی وزارت با انجام رایزنی‌های لازم، زمینه بهره‌مندی استان از این منابع را فراهم کند. این موضوع از طریق شورای برنامه‌ریزی استان نیز در حال پیگیری است و درخواست ما این است که وزارت نفت فرصت بیشتری برای جذب و هزینه‌کرد این اعتبارات در اختیار استان قرار دهد.

وی همچنین به مفاد تفاهم‌نامه‌های ابلاغی وزارتخانه اشاره کرد و گفت: با وجود الزام به داشتن کد اختصاصی، تقاضا داریم در متن تفاهم‌نامه‌ها امکان استفاده از کسورات نفتی قید شود تا در نهایت، کل بودجه پیش‌بینی‌شده به‌طور کامل تخصیص یابد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه اعتبارات استانی پرداخت و افزود: اگرچه اعتبارات استانی تحت اختیار فرمانداران در مردادماه به پایان رسیده بود، اما با مکاتبات و پیگیری‌های انجام‌شده، درخواست بازنگری و صدور اصلاحیه مطرح شد و مشوق‌هایی نیز برای تحقق این امر در نظر گرفته شده است.

مریدی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای وزارت میراث فرهنگی در حوزه دیپلماسی فرهنگی اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه در شرایط کنونی یکی از موفق‌ترین دوره‌های خود را تجربه می‌کند و تعاملات مؤثری با کشورهای مختلف شکل گرفته است.

وی حضور در ازبکستان، گفت‌وگو با انجمن‌های دوستی ایران و کویت، تعامل با نهادهای فرهنگی چین و میزبانی هیئت ازبکستانی و تیم سرمایه‌گذاری چین با محوریت توسعه هتلینگ را از جمله این اقدامات برشمرد.

مریدی در پایان با تأکید بر اهمیت تمرکززدایی تصریح کرد: واگذاری اختیارات به استان‌ها موجب افزایش سرعت تصمیم‌گیری، ارتقای جسارت مدیریتی و بهبود کارآمدی اجرایی می‌شود.