فارس در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران حضوری متفاوت خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرعلی زاهدیان نژاد از حضور متفاوت استان فارس در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران خبر داد و گفت: این نمایشگاه که مطابق با تقویم زمانی، هرساله در اواخر بهمن ماه برگزار می‌شود بازار مناسبی برای نمایش و معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان در سطح ملی و بین‌الملل است.

وی افزود: یکی از رویکردهای حضور در نمایشگاه، دعوت از برندهای گردشگری استان به منظور معرفی ظرفیت‌های منحصر به فرد خود است که در این زمینه از برندهای مختلف جهت حضور در نمایشگاه دعوت خواهد شد.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی فارس با اشاره به حضور برخی از فعالان حوزه گردشگری در سطح بین‌الملل در این نمایشگاه گفت: حضور فعالان عرصه گردشگری استان در این نمایشگاه می‌تواند فرصت مناسبی برای انعقاد قراردادها و تفاهم نامه‌های همکاری با سایر شرکت کنندگان در نمایشگاه باشد.

وی به اهمیت بازاریابی و تبلیغات در توسعه و رونق بازار گردشگری اشاره کرد و گفت: استان فارس در شاخه‌های مختلف گردشگری از جمله گردشگری مذهبیَ، تاریخی، فرهنگی، عشایری، ورزشی، سلامت، طبیعت گردی از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های مناسبی برخوردار بوده و انتظار می‌رود تمامی فعالان و بخش‌های خصوصی گردشگری از فرصت نمایشگاه برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی استان در زمینه‌های فوق استفاده کند.