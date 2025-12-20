یلدا پشت در است؛ قیمت ها جلوتر ایستاده اند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: یلدا یا به قول خراسانی‌ها «شب چله» یکی از سنت‌های دیرین ما ایرانی‌ها است. شبی که اعضای خانواده و فامیل دور هم جمع می‌شوند و آن را به شادی برگزار می‌کنند. اما شکی نیست که تورم و گرانی‌ها موجب رنج مضاعف مردم شده و بر خرید کالاهای همیشگی شب یلدا تأثیر گذاشته است.

فاطمه احمدی از شهروندان خراسان جنوبی در گفت و گو با مهر، بیان کرد: شب یلدا فرصتی برای دورهم بودن و به عبارت دیگر گفتن و خندیدن است اما تورم موجود در بازار و گرانی کالاها از آجیل و میوه و…بر این سنت قدمی سایه انداخته است.

مردم دست و دلشان به خرید نمی‌رود

وی افزود: وقتی که آجیل کیلویی بین ۷۰۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، وقتی که میوه‌ها آن هم در بیرجند با افزایش رو به رو بوده و سیب و انار و هندوانه گران‌تر از هر سال عرضه می‌شود مردم دست و دلشان به خرید نمی‌رود.

احمدی تأکید کرد: دیگر حتی نمی‌خواهم به مسئولین بگویم بر بازار نظارت داشته باشند چرا که تجربه ثابت کرده باز هم تأثیر آن‌چنانی بر بازار ندارد.

این شهروند خراسان جنوبی گفت: البته در هر حال سعی خواهیم کرد در حد وسع و توان خودمان شب یلدا را برگزار کنیم و اگر پسته و بادام نتوانستیم بخریم با عناب و به قول ما بیرجندی‌ها «کشته توت» و چای در کنار عزیزانمان خوش خواهیم بود.

رضا غلام حسینی از شهروندان خراسان جنوبی نیز در گفت و گو با مهر اظهار کرد: من یک بازنشسته با حقوق معمول وچهار نوه هستم که فرزندانم شب یلدا به خانه ما خواهند آمد و از این بابت بسیار خوشحالم.

وی افزود: اما حقوق کم بازنشستگی و تورم و گرانی در بازار مانع می‌شود که آنگونه که از صمیم قلب دوست دارم بتوانم از فرزندان و نوه‌هایم پذیرایی داشته باشم.

این شهروند خراسان جنوبی گفت: قیمت هر کیلو آجیل شب یلدا نزدیک یک میلیون تومان شده و میوه هم که سیب از پرتقال و پرتقال از انار و....گران‌تر شده است و واقعاً با احتیاط باید خرید کرد و انگار بازار به نوعی رها شده است.

کارگر و بازنشسته توان خرید گوشت ندارد

غلام حسینی تأکید کرد: دو- سه روز پیش برای خرید مرغ به مغازه‌ای مراجعه کردم که مغازه دار گفت: قیمت هر کیلو مرغ ۱۲۴ هزار تومان است و البته به خاطر کمبود دان طیور قرار است به همین زودی تغییر قیمت پیدا کند.

وی بیان کرد: آیا واقعاً یک کارگر و بازنشسته ساده توان خرید گوشت و مرغ را به راحتی دارد؟

این شهروند خراسان جنوبی تصریح کرد: البته ما در حد توان خود میوه و آجیل مناسب‌تر تهیه خواهیم کرد و باور ما بر این است که سنت‌های دیرین بر تورم غلبه خواهد کرد.

غلامرضا مفاخر رئیس اتحادیه میوه و تره بار خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قیمت میوه نسبت به یک هفته گذشته تغییر چندانی نداشته است و تا شب یلدا نیز گران نخواهد شد و در بیرجند وفور میوه وجود دارد.

قیمت انواع میوه در میدان میوه و تره بار

وی گفت: در حال حاضر در میدان میوه و تره بار بیرجند انار از کیلویی ۴۰ هزار تومان تا ۱۶۰ هزار تومان (بسته به کیفیت) وجود دارد که در مغازه‌های سطح شهر انار کیلویی ۱۶۰ هزار تومان در میدان حداکثر تا ۲۱۰ هزار تومان به فروش می‌رود.

مفاخر بیان کرد: هندوانه نیز در متوسط کیلویی ۲۷ هزار تومان در میدان میوه و تره بار به فروش می‌رود که در مغازه‌های سطح شهر ۳۳ هزار تومان عرضه می‌شود و در واقع دقیق‌تر بخواهیم بگوییم بسته به کیفیت هندوانه در بیرجند در مغازه از کیلویی ۲۵ هزار تومان تا ۳۳ هزار تومان است.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار خراسان جنوبی افزود: پرتقال تنوع زیادی دارد و از این جهت قیمت پرتقال نیز بسیار متفاوت است ولی به طور متوسط در بازار میوه و تره بار پرتقال حداقل کیلویی ۵۰ هزار تومان و حداکثر ۹۰ هزار تومان است که در مغازه‌های سطح شهر حداقل از ۸۰ هزار تومان تا حداکثر ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت بنزین آزاد بر قیمت میوه به واسطه افزایش کرایه‌ها تأثیر گذاشته است یا خیر بیان کرد: عمده بار میوه به خراسان جنوبی با وسایل نقلیه گازوئیل سوز حمل می‌شود و از این نظر قیمت بنزین بر میوه تأثیر چندانی نگذاشته است.

اجرای طرح نظارتی شب یلدا در خراسان جنوبی

مهدی پارسا مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در مورد نظارت بر بازار شب یلدا اظهار کرد: باعنایت به نزدیک شدن به روزهای پایانی فصل پاییز و فرا رسیدن آئین سنتی شب یلدا و به تبع آن افزایش تقاضای مردمی برای خرید کالاهایی چون انواع آجیل، خشکبار، شیرینی و میوه طرح نظارتی ویژه شب یلدا از ۲۵ آذرماه آغاز شده و به مدت ۶ روز تا یک آذر در سطح استان ادامه خواهد داشت.

پارسا اظهار کرد: این طرح در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و با هدف آرامش بازار و مقابله با قیمت‌های نامتعارف، و رعایت سطح قیمتی اقلام خاص این ایام اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: رسیدگی به موقع به شکایات و گزارشات مردمی و برخورد قاطع با متخلفین برابر قوانین و مقررات در دستور کار بازرسان در این طرح خواهد بود.

گران فروشی را اطلاع دهید

پارسا از هم استانی‌های عزیز خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی از جمله احتکار، گران فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و سایر تخلفات صنفی مراتب را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ گزارش نمایند تا مورد رسیدگی بازرسان قرار گیرد.

هر چند مردم با توان اقتصادی متفاوت شب یلدا را در کنار عزیزان خود برگزار خواهند کرد و زیبایی سنت شب یلدا بر گرانی و تورم غلبه می‌کند ولی افسارگسیختگی قیمت‌های در بازار در شأن این مردم نجیب و قانع نیست.

نیاز است فراتر است حرف و شعار برای برداشتن باری از دوش شانه‌های خسته پدران و مادران این سرزمین کاری کرد تا زیبایی‌های سنت‌های قدیمی بیشتر به دلشان بنشیند.