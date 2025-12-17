وزیر جهاد کشاورزی از بازنگری قیمت ۴ محصول لبنی خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت در اقلام خوراکی و لبنیات، گفت: اینکه برخی اقلام افزایش قیمت داشته یک واقعیت است، اما باید مواردی که از قیمت مصوب بالاتر بوده‌اند، را جداگانه بررسی کرد. در زمینه لبنیات با اصلاح قیمت شیر خام انجام شده و چهار محصول لبنی مشتق از آن نیز به زودی با اصلاح قیمت همراه خواهند شد.

وی در خصوص موضوع دستورالعمل اجرایی کشاورزی فراسرزمینی است گفت: دستورالعمل اجرایی کشاورزی فراسرزمینی در درگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی بارگذاری شده و همه علاقمندان، چه ایرانیانی که داخل کشور هستند و چه ایرانیانی که در خارج از کشور هستند، می‌توانندبه آن مراجعه کنند و این دستورالعمل وتفاهم نامه و قرار داد، را مطالعه کنند و تکمیل کنند.

پس جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: همه مراحل آن الکترونیکی است و مدارک لازم را بارگذاری کنند. برای موضوع کشاورزی فراسرزمینی یعنی فراتر از موضوع کشت است زیرا سعی شده است حوزه‌های شیلات و دامپروری را هم در آن وارد کنیم و در آن قالب، وارد فعالیت شوند و تعهدات متقابل را مطالعه کنند و در صورت تأیید وارد این عرصه شوند.

نوری قزلجه عنوان کرد: اکنون با تعدادی از کشورها تفاهم نامه کلی داریم. با کشور روسیه در حدود ۲۰۰ هزار هکتار، با کشور کنیا در حدود ۵۰۰ هزار هکتار و همچنین با کشور تانزانیا در حدود یک میلیون هکتار و نیز بخشی در پاکستان و قزاقستان توافق اولیه داریم؛ این کشورها آماده هستند که در بخشی نیز در پاکستان و قزاقستان است که فعالان و علاقمندان می‌توانند آنها را مطالعه کرده و در این حوزه وارد فعالیت شوند.

وی با اشاره به بارندگی‌های اخیر، در خصوص کشت گندم بیان کرد: در مورد بارندگی‌های اخیر و کشت گندم اتفاق خوبی در کشور افتاده است. تا قبل از این بارندگی‌های اخیر، حدود ۹۰ درصد کشت نسبت به مدت مشابه سال قبل انجام گرفته بود و با بارندگی‌های اخیر فرصت خوبی پیش آمده است و امیدواریم ان شالله، کشت ما از گذشته وضعیت بهتری پیدا کند از گذشته هم بهتر می‌شود و ان‌شاءالله به فضل الهی بتوانیم محصول خوبی را در این کالای استراتژیک برداشت کنیم.

نوری قزلجه با اشاره به حوزه شیء ادامه داد: در حوزه شیلات نیز خوشبختانه دستاوردهای خوبی داشتیم که نشان می‌دهد ظرفیت دریا محور که مورد تأکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور است، مسیر درستی است. در همین شرایط می‌توان گفت حدود ۳۰ درصد رشد را در حوزه شیلات و صیادی چه در پرورش، چه در صید از آب‌های دور و همین طور پرورش آبزی در کشور را داشتیم. این نشان می‌دهد ظرفیت در اینجا بالا است و مورد توجه است و سرمایه‌گذاری‌ها برای ایجاد زیرساختها، در حال هدایت است، تا بتوانیم از این امکان خدادادی و این فرصتی که در سرزمین ما و در آب‌های پیرامونی ایجاد شده، بتوانیم حداکثر استفاده را بکنیم.

وی در رابطه با تنظیم بازار برای ماه مبارک رمضان اظهار کرد: در مورد بحث تنظیم بازار ماه مبارک رمضان و شب عید است که کار کمیته آن در وزارتخانه رسماً شکل گرفته، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و خیلی از تدارکات تأمین شده و بخشی باقی مانده نیز تکمیل می‌شود. ما نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد تأمین تدارکات بیشتر کرده‌ایم تا با اطمینان بیشتر وارد تنظیم بازار شویم. همچنین حتی شاید از این بیشتر نیز بتوانیم تدارک لازم را داشته باشیم.

وی ادامه داد: ان شالله با تدابیر در نظر گرفته شده در ماه‌های پیش رو، به ویژه بازار ماه مبارک رمضان و شب عید، شاهد یک بازار منظم و متعادل باشیم.