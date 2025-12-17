پوستر طرح ملی «فصل سخن» در اردبیل رو نمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در حاشیه دیدار اعضای سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان اردبیل با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، پوستر طرح ملی فصل سخن با معرفی کتاب «سحر بیان و جمال لسان» اثر فاخر آیت الله سید حسن عاملی رو نمایی شد.
در این مراسم حسام رسولی، رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل از اجرای طرح فرهنگی علمی «فصل سخن» خبر داد و گفت: در این طرح هر سال یک کتاب معتبر علمی مورد نقد و بررسی قرار میگیرد و امسال، کتاب ارزشمند «سحر بیان و جمال لسان» تألیف آیتالله دکتر سید حسن عاملی، با حضور اندیشمندان و صاحبنظران تبیین و بررسی خواهد شد.
وی ادامه داد: این طرح با هدف تقویت روحیه نقادی علمی در دانشگاهیان و ایجاد فضای نقد و گفت و گو و نقد محتوای کتابهای تولید شده در زمینه علوم انسانی با تاکید بر جریانهای فکری و فرهنگی موجود در حوزه نشر ایران اجرا میشود.
