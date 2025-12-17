  1. استانها
  2. اردبیل
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۸

پوستر طرح ملی «فصل سخن» در اردبیل رو نمایی شد

پوستر طرح ملی «فصل سخن» در اردبیل رو نمایی شد

اردبیل-پوستر طرح ملی فصل سخن با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل رو نمایی شد .

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در حاشیه دیدار اعضای سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان اردبیل با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، پوستر طرح ملی فصل سخن با معرفی کتاب «سحر بیان و جمال لسان» اثر فاخر آیت الله سید حسن عاملی رو نمایی شد.

در این مراسم حسام رسولی، رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل از اجرای طرح فرهنگی علمی «فصل سخن» خبر داد و گفت: در این طرح هر سال یک کتاب معتبر علمی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و امسال، کتاب ارزشمند «سحر بیان و جمال لسان» تألیف آیت‌الله دکتر سید حسن عاملی، با حضور اندیشمندان و صاحب‌نظران تبیین و بررسی خواهد شد.

وی ادامه داد: این طرح با هدف تقویت روحیه نقادی علمی در دانشگاهیان و ایجاد فضای نقد و گفت و گو و نقد محتوای کتاب‌های تولید شده در زمینه علوم انسانی با تاکید بر جریان‌های فکری و فرهنگی موجود در حوزه نشر ایران اجرا می‌شود.

کد خبر 6692664

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها