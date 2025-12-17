سازمان دانشجویی جهاددانشگاهی اردبیل خاستگاه استعدادها است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسام رسولی ظهر چهارشنبه در دیدار اعضای سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان اردبیل با آیت الله سیدحسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان به معرفی ظرفیتها و دستاوردهای این مجموعه دانشجویی پرداخت و با تشریح ظرفیتها و افتخارات سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، این مجموعه را خاستگاه استعدادهای ناب علمی، فرهنگی و اجتماعی استان دانست
وی با بیان اینکه شاکله این جمع را استعدادهای ناب دانشگاهی تشکیل میدهند، اظهار کرد: بخشی از این استعدادها توسط همکاران جهاد دانشگاهی در قالب طرحها و برنامههای مختلف شناسایی شدهاند و امروز در عرصههای علمی، فرهنگی، اجتماعی و پژوهشی فعالیت مؤثر دارند.
رسولی ادامه داد: اعضای حاضر، دبیران و فعالان کانونهای دانشجویی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی هستند که در قالب ۱۰ کانون دانشجویی از جمله مسئولیت اجتماعی، شهدای رهنشان، گویندگی آوای مهر، گردشگری، نجوم و اخترشناسی، رسانه و فضای مجازی، زیست و درمان، هوش مصنوعی، ورزش و نشاط و امور بینالملل فعالیت میکنند.
رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل با اشاره به افتخارات ملی اعضای این مجموعه گفت: تعدادی از دانشجویان حاضر از برگزیدگان کشوری هستند که از جمله میتوان به امیرحسین بهزاد، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و برگزیده طرح «ارائه سهدقیقهای سدید» در حوزه فن بیان اشاره کرد؛ طرحی که شرکتکنندگان در آن باید هم مهارت بیان و هم محتوای دستاوردهای علمی ارزشمند ارائه دهند. همچنین آرزو جعفری، دبیر هلالاحمر دانشگاه محقق اردبیلی، موفق به دریافت تندیس فداکاری در سطح کشوری شده است.
وی در ادامه به موفقیتهای دانشجویان استان در بخش استانی چهاردهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران اشاره کرد و گفت: در این رقابتها، تیمهای دانشگاه فرهنگیان مقامهای اول و سوم، تیم دانشگاه علوم پزشکی مقام دوم، تیم دانشگاه محقق اردبیلی عنوان تیم محقق برتر و یک تیم از دانشگاه آزاد اسلامی عنوان تیم اخلاق را کسب کردند.
رسولی همچنین اشاره کرد در جمع دو نفر کارشناسان ذخیره خون بند ناف هستند خانم سعیده وفاخواه و خانم رعنا بکروی که به عنوان کارشناسان برتر کشوری منتخب شده اند.
وی در ادامه به عنایت ویژه نماینده ولی فقیه در استان و مجاهدت مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل در خصوص بهره برداری هوشمندانه موقوفات برای احداث مجتمع تحقیقاتی درمانی تخصصی زنان و درمان ناباروری باتمانقلینج اشاره کرد که در راستای حل مشکل فضای نامناسب و استیجاری مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاد دانشگاهی در حال انجام است. این پروژه بهعنوان یکی از طرحهای مهم و اثرگذار برای آینده استان اردبیل در حال پیگیری است.
رسولی در بخش پایانی سخنان خود از اجرای طرح فرهنگی علمی «فصل سخن» خبر داد و گفت: در این طرح هر سال یک کتاب معتبر علمی مورد نقد و بررسی قرار میگیرد و امسال، کتاب ارزشمند «سحر بیان و جمال لسان» تألیف آیتالله دکتر سید حسن عاملی، با حضور اندیشمندان و صاحبنظران تبیین و بررسی خواهد شد.
در ادامه این دیدار، تعدادی از دانشجویان به بیان دغدغهها، مطالبات و پیشنهادات خود پرداختند که از سوی نماینده ولی فقیه اقبال خوبی در مورد آنها نشان داده شد.
در پایان این نشست صمیمی از پوستر هفتمین دوره طرح ملی فصل سخن اردبیل با حضور نماینده ولی فقیه در استان اردبیل رونمایی شد.
