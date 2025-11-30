فلاح: توقف توسعه صنایع آلاینده در اصفهان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فلاح پیش از ظهر یکشنبه در نطق میاندستور صد و نود و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به مخالفت خود با لایحه شرکت لجستیک راه ابریشم اظهار کرد: علت مخالفتش نه اصل موضوع بلکه حواشی و سوءاستفادههایی است که به گفته او توسط برخی افراد در اینگونه شرکتها رخ میدهد.
وی تأکید کرد: رویکرد شورا باید حرکت به سمت درآمدهای پایدار باشد اما بیانضباطیهای موجود نگرانیهایی ایجاد کرده است.
فلاح در ادامه، آلودگی هوا را بحرانی دانست که به گفته او نفس شهر را تنگ کرده و زندگی شهروندان را تحت تأثیر مستقیم قرار داده است.
وی افزود: کلانشهر اصفهان بهویژه در نیمه دوم سال به دلیل وارونگی، سکون جو و انباشت آلایندهها در شرایط خطرناک قرار میگیرد و این وضعیت سلامت نسل امروز و فردا را تهدید میکند.
عضو شورای شهر با طرح این پرسش که «چه کسی پاسخگوی مرگ زودرس شهروندان است؟» گفت: نباید چشم بر واقعیتی بست که سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی روزانه در معرض خطر قرار میگیرند.
وی تأکید کرد بیتوجهی و بیبرنامگی در حوزه مدیریت آلودگی هوا مصداق غفلت و تهدید جان مردم است و این مسئولیت بر گردن مدیرانی است که وظایف قانونی خود را بهدرستی انجام ندادهاند.
فلاح خشکشدن زایندهرود را نمونهای از سوءمدیریت سالهای گذشته دانست و افزود: سالها این بحران به کمبود بارش نسبت داده شد، در حالی که بیتدبیری و برداشتهای بیضابطه علت اصلی بوده است.
لزوم برقیسازی ناوگان و توقف توسعه صنایع آلاینده
وی با تأکید بر اینکه شهروندان از مدیران اقدام میخواهند، نه وعده، گفت: برای نجات اصفهان باید ظرفیت مدیریتی، اقتصادی و قانونی شهر بسیج شود.
وی برقیسازی کامل ناوگان حملونقل عمومی از جمله اتوبوسها، تاکسیها و سرویسهای اداری و مدارس را نخستین اقدام فوری دانست و افزود: بدون اصلاح وضعیت موتورسیکلتهای دودزا و جایگزینی آنها با موتورسیکلتهای برقی، هیچ برنامه کاهش آلودگی به نتیجه نخواهد رسید.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان توسعه کامل خطوط مترو را راهحل پایدار حملونقل شهری عنوان کرد و گفت: مترو پروژه لوکس نیست، بلکه ضرورتی حیاتی است و باید تأمین مالی آن در اولویت ملی و استانی قرار گیرد.
وی توقف توسعه صنایع آلاینده در اصفهان را از دیگر ضرورتها دانست و تأکید کرد: این شهر دیگر توان تحمل صنایع جدید را ندارد و صنایع موجود نیز باید تحت پایش دقیق قرار گیرند و در صورت عدم رعایت استانداردها جابجا یا تعطیل شوند.
فلاح با بیان اینکه اصفهان در حال خفگی است، گفت: مردم حق دارند هوای پاک، آب سالم و زندگی باکیفیت داشته باشند و تعلل در این زمینه غیرقابل جبران خواهد بود.
وی با خطاب قرار دادن دولت، مسئولان استانی و مدیران شهری خواستار نگاه امنیتی، اقتصادی و بهداشتی به بحران آلودگی هوا شد و افزود: این مطالبه مردم، شورا و وجدان انسانی است.
