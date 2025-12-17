برگزاری فیلم کنسرت برندگان اسکار موسیقی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، فیلم-کنسرت «برندگان اسکار موسیقی» با اجرای منتخبی از موسیقی متن فیلمهایی که موفق به دریافت جایزه اسکار بهترین موسیقی یا ترانه شدهاند، ساعت ۱۹ دوشنبه ۸ دی در سالن اسپیناس پالاس تهران برگزار میشود.
این فیلم-کنسرت با رهبری ارکستر سینا خیرآبادی و تهیهکنندگی وحید خالقی روی صحنه میرود.
در این اجرا، موسیقی متن فیلمهای «پدرخوانده» ساخته نینو روتا، «جنگ ستارگان» ساخته جان ویلیامز، «تایتانیک» ساخته جیمز هورنر، «لالالند» ساخته جاستین هرویتز، «بالا» ساخته مایکل جاکینو، «دیو و دلبر» ساخته آلن منکن، «ارباب حلقهها» ساخته هاوارد شور و «مری پاپینز» ساخته ریچارد و رابرت شرمن به اجرا درمیآید و همراه با نمایش سکانسهایی از فیلمها، تجربهای زنده و سینمایی برای مخاطبان رقم میزند.
تاکنون آثاری از مجموعههای «هری پاتر»، «ارباب حلقهها»، «میازاکی» و «هانس زیمر» در قالب این پروژه روی صحنه رفته اند.
