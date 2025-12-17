  1. استانها
متهم به جعل اسناد مرجع قضایی در مرودشت دستگیر شد

مرودشت- فرمانده انتظامی مرودشت از دستگیری فردی که اقدام به جعل امضاء مرجع قضایی در این شهرستان کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا نوشاد گفت: در پی ارجاع حکم جلب مبنی بر جعل امضا مرجع قضائی و استفاده از سند مجهول به پلیس، بررسی تخصصی موضوع در دستور کار مأموران یگان امداد شهرستان مرودشت قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با کنترل نامحسوس محل و اطمینان از فعالیت‌های مجرمانه این فرد متخلف با هماهنگی قضائی در اقدامی غافلگیرانه وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: مأموران یگان امداد در یک اقدام متهم را دستگیر و وی پس از اقرار به ۹ فقره جعل امضا مرجع قضائی و استفاده از سند مجهول، جهت سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

رئیس پلیس شهرستان مرودشت به شهروندان توصیه کرد که امورات اداری خود را با کسب راهنمایی از مراجع قانونی مربوطه انجام دهند و در دام اشخاص فرصت طلب نیفتند؛ چرا که کسانی که با اینگونه افراد همکاری کرده و از آنان مدارک جعلی دریافت کنند نیز مجرم بوده و باید در پیشگاه قانون نسبت به عمل مجرمانه خود پاسخگو باشند.

