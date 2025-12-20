دستگیری کلاهبردار ۳۰ میلیارد ریالی با وعده وام دروغین در جهرم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اصغر محمدپور، عصر شنبه در تشریح این خبر بیان کرد: در پی ارجاع ۶ فقره حکم جلب مبنی بر دستگیری یک کلاهبردار که با وعده‌های دروغین پرداخت وام از اعتماد شهروندان سو استفاده می‌کرد، بررسی موضوع در دستور کار مأموران یگان جلب این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی موفق شدند متهم را شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

رئیس پلیس جهرم در پایان با اشاره به اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد، تصریح کرد: از ابتدای آذر ماه تاکنون ۱۶۸ نفر محکوم فراری توسط مأموران یگان جلب دستگیر و به دادسرا معرفی شدند.