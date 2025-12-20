  1. استانها
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۰

عامل تیراندازی در شیراز دستگیر شد

شیراز- فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری عامل تیراندازی در کمتر از یک ساعت توسط پلیس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، عصر شنبه بیان کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری و تیراندازی با اسلحه گرم در یکی از محله‌های شهر که منجر به رعب و وحشت شهروندان شده بود، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۲۵ شریف آباد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران بلافاصله تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات پلیسی موفق به شناسایی محل اختفا عامل تیراندازی شدند و در عملیاتی غافلگیرکننده وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شیراز گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه اسلحه گرم کشف شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه علت تیراندازی را اختلاف شخصی عنوان کرد، گفت: فرد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

