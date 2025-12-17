۶ هزار و ۸۶۸ لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع در فلاورجان کشف شد

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی، مأموران پاسگاه ۹ این فرماندهی یک دستگاه کامیون حامل سوخت را در یکی از محورهای مواصلاتی رؤیت و نسبت به توقیف و بررسی آن اقدام کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق شدند ۶ هزار و ۸۶۸ لیتر سوخت که به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع حمل میشد را کشف کنند.
وی ارزش سوخت مکشوفه را یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال اعلام و گفت: در این رابطه برای راننده متخلف خودرو پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قضائی قرار گرفت.
نظر شما