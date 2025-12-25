  1. استانها
  2. اردبیل
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۱

صادق: یک گام تا اتصال راه آهن میانه- اردبیل به شبکه ریلی کشور

صادق: یک گام تا اتصال راه آهن میانه- اردبیل به شبکه ریلی کشور

اردبیل- وزیر راه و شهرسازی گفت: راه‌آهن میانه ـ اردبیل پس از پایان ریل‌گذاری، تنها یک گام تا اتصال به شبکه ریلی سراسری کشور فاصله دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق با حضور در محل پل فلزی پروژه راه‌آهن میانه اردبیل که با همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی اظهار کرد: همزمان با نصب آخرین قطعه از قطعات ریل این مسیر ریلی ۱۷۵ کیلومتری، پایان عملیات ریل‌گذاری پروژه ۲۰ ساله راه‌آهن میانه اردبیل پایان می‌یابد.

وی افزود: راه‌آهن میانه اردبیل پس از پایان ریل‌گذاری، تنها یک گام تا اتصال به شبکه ریلی سراسر کشور فاصله دارد.

کد خبر 6701687

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها