صادق: یک گام تا اتصال راه آهن میانه- اردبیل به شبکه ریلی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق با حضور در محل پل فلزی پروژه راه‌آهن میانه اردبیل که با همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی اظهار کرد: همزمان با نصب آخرین قطعه از قطعات ریل این مسیر ریلی ۱۷۵ کیلومتری، پایان عملیات ریل‌گذاری پروژه ۲۰ ساله راه‌آهن میانه اردبیل پایان می‌یابد.



وی افزود: راه‌آهن میانه اردبیل پس از پایان ریل‌گذاری، تنها یک گام تا اتصال به شبکه ریلی سراسر کشور فاصله دارد.