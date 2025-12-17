فوت یک معدنکار در مهاباد؛علت حادثه چه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، مهناز ایروانی در این زمینه اظهار کرد: دوم آذرماه امسال و در پی ریزش سنگ در معدن سنگ‌آهن و باریت مهاباد یکی از کارگران از ناحیه سر و سینه دچار شکستگی شد.

وی افزود: این کارگر پس از وقوع حادثه برای مداوا به بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد اعزام و اقدامات پزشکی و درمانی لازم برای وی انجام شد و در نهایت، روز دوازدهم آذرماه و پس انجام عمل جراحی و بهبودی نسبی، برای طی کردن دوران نقاهت با رضایت شخصی، از بیمارستان ترخیص شد.

ایروانی اضافه کرد: این کارگر پس از ۲ روز یعنی ۱۴ آذر به دلیل ناراحتی و نشانه‌های عفونت (مننژیت حاد) دوباره به بیمارستان مراجعه کرد اما به دلیل شدت بیماری به یکی از مراکز بیمارستانی در ارومیه اعزام و باوجود تلاش تیم‌های پزشکی روز گذشته جان خود را از دست داد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد نیز با بیان اینکه تاکنون تخلفی در معدن مذکور ثبت نشده است، اظهار کرد: بازرسی‌های لازم از معدن، نحوه وقوع حادثه و روند رسیدگی و مراقبت‌های انجام‌شده برای این کارگر توسط تیم‌های نظارتی و بازرسی مرکز استان انجام شده و پرونده فوت این معدنچی هم‌اکنون در پزشکی قانونی مهاباد در دست بررسی است.

حامد رمضانی از اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی خواست از انتشار مطالب غیرواقعی و اظهارنظر افراد غیرمسئول در این زمینه خودداری کرده و منتظر اعلام نتایج نهایی تیم‌های بازرسی و علت یا علل فوت این کارگر از سوی مراجع ذی‌ربط باشند.