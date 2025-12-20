خبرگزاری مهر، گروه استانها: در روستای «اورین» بهارستان، در جنوب غربی استان تهران، یک مجموعه ورزشی دانشآموزی مدرن ساخته شده که قرار بود نقطه امیدی برای جوانان محلی باشد، اما همچنان بسته مانده است.
این پروژه، که با اعتبارات دولتی تکمیل شده و در شناسنامه رسمی آن سال ۱۴۰۴ به عنوان زمان بهرهبرداری ثبت شده، به دلیل عدم اتصال انشعابات آب، برق و گاز، بلااستفاده مانده و جمعیت حدود ۳۰ هزار نفری روستا را در انتظار نگه داشته است.
«اورین»، روستایی با رشد سریع جمعیت به دلیل نزدیکی به شهرهای پرند و رباطکریم، از کمبود امکانات ورزشی رنج میبرد، جوانان محلی اغلب مجبورند برای فعالیتهای ورزشی به شهرهای مجاور مانند شهریار، پرند یا رباطکریم بروند، که هزینههای رفتوآمد و زمان را افزایش میدهد.
این مجموعه، که شامل سالنهای چندمنظوره و امکانات دانشآموزی است، میتوانست این خلأ را پر کند، اما پیگیریهای میدانی نشان میدهد که اقدام مؤثری برای تأمین انشعابات ضروری انجام نشده است.
یکی از ساکنان محلی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: خیلی شهرهایی مثل شهریار، پرند و رباطکریم امکانات خوبی دارند چون جمعیت جوانشان زیاد است. جوانان از اینجا باید به اکبرآباد یا جاهای دیگر بروند. امیدوارم به زودی این کار انجام شود تا مجموعه درست شود و هزینه رفتوآمد کم شود و محل خودمان باشد.
شهروند دیگری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تأخیر نه تنها فرصتهای ورزشی را از جوانان میگیرد، بلکه بر سلامت روانی و اجتماعی جامعه تأثیر منفی گذاشته است.
استاندار تهران: تأمین انشعابات حق مردم است؛ مقامات محلی اورین: انشعابات مهمترین مساله باقی مانده
وحید قرایلو، رئیس شورای اسلامی روستای اورین در همین خصوص به خبرنگار مهر گفت: مشکل اصلی مجموعه ورزشی دانشآموزی «اورین» در حال حاضر، مسئله «انشعابات» آن است.
وی اظهار داشت: اگر مشکل انشعابات آن پیگیری و حل شود، تا دهه فجر بهبهرداری میرسد.
به گفته قرایلو، با بهرهبرداری از این طرح، علاوه بر اهالی «اورین» ساکنان مناطق اطراف خواهند توانست به طور کامل از آن استفاده کنند.
این مشکل، بخشی از چالشهای گستردهتر زیرساختی در مناطق حاشیهای استان تهران است. شهرستان بهارستان، که شامل شهرهایی مانند گلستان، صالحیه و نسیمشهر میشود، در سالهای اخیر با رشد جمعیت مواجه بوده، اما توسعه امکانات عمومی با سرعت کمتری پیش رفته. مشابه این مسئله در پروژههای مسکن ملی پرند دیده میشود، جایی که تأمین انشعابات همواره دردسرساز بوده است.
در سطح استانی، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در بازدید از پروژههای پرند، تأمین انشعابات را حق مردم دانسته و گفته بود: دستگاهها موظف به تأمین انشعاب برای پروژههای عمومی هستند.
او هماهنگیهایی با شرکتهای آب، برق و گاز انجام داده بود، اما در «اورین»، این هماهنگی ظاهراً به نتیجه نرسیده و دستورات تا این لحظه در حد حرف و شعار باقی مانده است.
مدیران آموزش و پرورش منطقه منتظر نسخهای از مصوبات سفر استاندار تهران
عبدالحمید شرفی، سرپرست فرمانداری بهارستان نیز، در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامهریزی برای رفع مشکل انشعابات آب، برق و گاز برخی مدارس این ناحیه خبر داد.
به گفته وی، مبلغی حدود ۱۲ میلیارد برای هزینههای مرتبط با انشعابات برق و آب پیشبینی شده است.
شرفی اظهار داشت: مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران قرار است صورتجلسهای ترتیب دهد و اختیارات لازم را به مدیران برق، آب و گاز شهرستان ابلاغ کند تا انشعابات وصل شود.
وی افزود: این انشعابات هنوز متصل نشده و در پیگیری از مدیران آموزش و پرورش منطقه، پاسخ دریافت کرده که آنها «منتظر نسخهای از مصوبات سفر آقای استاندار» بودهاند.
سرپرست فرمانداری بهارستان گفت: قرار شد ماهی نسخهای از مصوبات را ارائه دهیم تا به مدیران استانی منعکس و مبالغ سریعتر پرداخت شود و انشعابات وصل شود.
مصوباتی روی کاغذ
به نظر میرسد، تاخیرها کافی نبوده و حالا باید مردم مدت قابل توجه دیگری نیز صبر کنند، تا مصوبات سفر آقای استاندار به مدیران محلی برسد.
این تأخیرها ریشه در مسائل اداری، کمبود بودجه تکمیلی و گاهی ناهماهنگی بین دستگاهها دارد. در حالی که پروژههای ورزشی در مراکز شهری مانند رباطکریم پیشرفت داشته در مناطق روستایی مانند اورین همچنان با بلاتکلیفی مواجه هستیم.
ساکنان «اورین» امیدوارند که با نزدیک شدن به سال بهرهبرداری ثبتشده، مسئولان اقدام کنند. یکی از جوانان محلی به خبرنگار مهر میگوید: این مجموعه میتوانست جایی برای ورزش و دورهمی ما باشد، اما حالا فقط ساختمان خالی است.
دیگری اضافه میکند: جوانان اینجا استعداد دارند، اما جایی برای تمرین نیست. اگر باز شود، بسیاری از مشکلات اجتماعی کم میشود.
این داستان، یادآوری از نیاز به اولویتبندی پروژههای نیمهتمام در مناطق کمتر توسعهیافته است، در استان تهران، که میزبان میلیونها نفر است، چنین تأخیرهایی نه تنها امکانات را هدر میدهد، بلکه فرصتهای نسل جوان را محدود میکند. مقامات محلی قول پیگیری دادهاند، اما زمان نشان خواهد داد که آیا این مجموعه سرانجام درهای خود را به روی جامعه باز خواهد کرد یا خیر.
