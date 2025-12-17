  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۲

وضعیت عادی پروازها در فرودگاه برفی مشهد

مشهد- وضعیت عادی انجام پروازها در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد همزمان با بارش برف برقرار است.

