https://mehrnews.com/x39TK3
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۲
استانها خراسان رضوی
وضعیت عادی پروازها در فرودگاه برفی مشهد
مشهد- وضعیت عادی انجام پروازها در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد همزمان با بارش برف برقرار است.
