بازگشایی مرز چیلات خواسته و مطالبه اصلی مردم استان ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله چراغی عصر امروز چهارشنبه در سفر هیئت ایلامی اعزامی به استان میسان عراق اعلام کرد: پیرو جلسات قبلی که با استاندار نیسان عراق در ایران برگزار شد، امروز هیأتی متشکل از استاندار ایلام، معاونین ایشان، نیروهای امنیتی، مجموعه فرمانداری و امام جمعه محترم در استان میسان عراق حضور یافتند.

چراغی گفت: در نخستین جلسه با استاندار و معاون استاندار میسان، همه طرف‌ها بر ضرورت بازگشایی هرچه سریع‌تر مرز شیلات تأکید کردند. وی افزود: این مرز خواست عمومی مردم عزیز دو استان است و تلاش داریم با هماهنگی‌های اجرایی، ان‌شاءالله به نتیجه برسیم و شاهد بازگشایی سریع آن باشیم.

نماینده جنوب ایلام همچنین خاطرنشان کرد: اقدامات زیرساختی در منطقه و استان ایلام انجام شده و رایزنی‌های لازم در استان میسان نیز در حال پیگیری است تا مسئولان عراقی نیز پای کار بیایند. چراغی تأکید کرد: به امید خدا با همکاری طرفین، پیگیری‌های لازم صورت خواهد گرفت و این مطالبه مردمی محقق می‌شود.