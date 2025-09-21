تصویب ۵۱ میلیارد ریال تسهیلات پروار بندی جهت دامداران کاشمر

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم قربان‌پور عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با هدف حمایت از بخش تولید و اشتغال پایدار در صنعت دامپروری، تأمین نهاده واحدهای دامداری، سرمایه در گردش برای خرید دام پرواری و تهیه علوفه، ۵۱ میلیارد ریال تسهیلات پرواربندی برای دامداران شهرستان کاشمر تصویب شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر با بیان اینکه تاکنون ۵۹ نفر از متقاضیان دریافت این تسهیلات به بانک عامل کشاورزی معرفی شده‌اند، افزود: پس از تکمیل مدارک، این افراد می‌توانند از تسهیلات بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: پرداخت این تسهیلات نقش مؤثری در افزایش ظرفیت واحدهای پرواربندی، تأمین نهاده‌های مورد نیاز دامداران و دستیابی به خودکفایی بیشتر در تولید پروتئین دامی در منطقه خواهد داشت.

قربان پور با تأکید بر اینکه تسهیلات پرواربندی یک ضرورت انکارناپذیر برای حمایت از قشر زحمت‌کش روستایی و عشایر دامدار است، تصریح کرد: این اقدام می‌تواند به حفظ امنیت غذایی کشور و جلوگیری از افزایش قیمت محصولات پروتئینی و لبنی کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر میزان این تسهیلات را مناسب اما ناکافی دانست و یادآور شد: رفع موانع اداری، افزایش به موقع اعتبارات و واقعی‌سازی سقف تسهیلات با توجه به شرایط تورمی موجود، می‌تواند اثربخشی این طرح را چندین برابر کند.