تربیت دینی و تاب آوری خانواده برای جهانی صلح آمیز بررسی می شود

پژوهشکده مطالعات زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب سومین نشست از مجموعه وبینارهای بینالمللی «جوانان و دین برای جهانی صلحآمیز» با عنوان «تربیت دینی و تابآوری خانواده برای جهانی صلحآمیز» و با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی و اتریش و دانشگاه پوترا مالزی و سخنرانی اساتیدی از کشورهای ایران، مالزی، پاکستان، لهستان، اتریش و استرالیا برگزار خواهد شد.
گفتنی است سومین نشست از سلسله وبینارهای بینالمللی «جوانان و دین برای جهانی صلحآمیز» با موضوع «تربیت دینی و تابآوری خانواده برای جهانی صلحآمیز» و با سخنرانی حبیبرضا ارزانی، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی، رضا غلامی، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش، منصوره زارعان، دانشیار جامعهشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، آنِتا چیبیتسکا، دانشگاه پومرانی، لهستان، محمد اشرف بن چهامت، دانشگاه پوترا مالزی، نور جانا بنتی سعیم، دانشگاه ملی مالزی، سمیه عربخراسانی، دانشکده زن و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب، رقیه صفدر بجوا، دانشگاه بهاالدین زکریا، پاکستان، پروفسور سامسیله بنتی روزلان، دانشگاه پوترا مالزی، حافظ محمد بلال، دانشگاه وین، آدریانا اورتگا، دانشگاه موناش، استرالیا، زهرا اوسطی، معاون امور بینالملل بنیاد گوهرشاد برگزار خواهد شد. همچنین دبیری این نشست بر عهده سید علی احراری میباشد.
این وبینار روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه (از ساعت ۱۰ الی ۱۱.۳۰ صبح) و همزمان با هفته پژوهش برگزار میشود و به بررسی نقش تربیت دینی و تابآوری خانواده در شکلگیری جهانی صلحآمیز با محوریت نسل جوان میپردازد.
لازم به ذکر است این وبینار فرصتی ارزشمند برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقهمندان حوزه دین، خانواده و مطالعات صلح است تا با دیدگاههای نوین و بینالمللی در این حوزه آشنا شوند. لازم به ذکر است این وبینار به زبان انگلیسی برگزار میشود.
علاقهمندان جهت حضور مجازی و بهرهمندی از مطالب این نشست میتوانند در زمان مقرر از طریق لینک https://el.urd.ac.ir وارد پلتفرم برگزاری شده و از کد دستوری ۲۲ برای ورود استفاده کنند.
