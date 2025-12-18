به گزارش خبرنگار مهر، حسین شاهینی صبح پنجشنبه در دیدار با مدیر کل آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی استان سمنان از انعقاد تفاهم نامه همکاری میان این دو دستگاه خبر داد و اظهار داشت: این تفاهم نامه با رویکرد نهادینه سازی فرهنگ حفاظت از خاک در نسل آینده به امضا رسیده است.

وی ادامه داد: محوریت این تفاهم نامه همکاری ترویج موضوعات مرتبط با حفاظت از خاک در میان کودکان و نوجوانان است.

رئیس اداره آب و خاک جهاد کشاورزی استان سمنان به خاک به عنوان بستر اصلی امنیت غذایی و محیط زیست پایدار اشاره کرد و ادامه داد: این مهم می‌طلبد تا همه نهادها و عموم مردم برای حفاظت خاک بسیج شوند.

شاهینی حفاظت از خاک را نیازمند مشارکت همگانی و آگاهی‌بخشی از پایه‌های جامعه دانست و تصریح کرد: به این منظور ترویج مفاهیم مرتبط با خاک سالم و توسعه پایدار در بین دانش‌آموزان در دستور کار است.

وی با تاکید بر اینکه می‌کوشیم تا از طریق آموزش‌های کاربردی، نسل جدید با ارزش این سرمایه ملی آشنا شوند، افزود: این تفاهم نامه نیز گامی برای اشاعه فرهنگ حفاظت خاک در بطن جامعه است.