نادری: ۲۳ میلی متر بارندگی در آبدانان ثبت شد

سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: داده‌های هواشناسی حاکی از ثبت بیشترین بارش در آبدانان و کمترین میزان در هلیلان و سرابله است.

وی بیان کرد: بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی استان، میزان بارندگی ثبت‌شده تا ساعت ۶:۳۰ صبح امروز پنج‌شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که شهرستان آبدانان با ۲۳ میلی‌متر بیشترین و هلیلان و سرابله با ۰.۹ میلی‌متر کمترین میزان بارش را داشته‌اند.

وی عنوان کرد: مطابق داده‌های دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی استان، میزان بارندگی ثبت‌شده تا ساعت ۶:۳۰ صبح امروز به شرح زیر اعلام شد:

نادری اضافه کرد: این بارش‌ها در پی فعالیت سامانه بارشی اخیر در سطح استان به ثبت رسیده و بررسی روند تغییرات آن در ساعات آینده ادامه خواهد داشت.