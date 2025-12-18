به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی کریمی جهرمی صبح پنج‌شنبه در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی، ضمن قدردانی از خدمات انجام‌شده در حوزه کشاورزی و خدمت‌رسانی به مردم، اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی مهم‌ترین نهاد دولت در خدمت به مردم است و مسئولان آن باید با تمام توان و بدون خستگی برای تأمین آسایش و رفاه جامعه تلاش کنند.



وی افزود: مردم ایران با وجود مشکلات فراوان و فشارهای اقتصادی، همواره در برابر دشمنان و شرایط دشوار مقاوم بوده‌اند و اکنون وظیفه ماست که پاسخگوی این صبر و همراهی باشیم.



استاد برجسته حوزه علمیه قم با تأکید بر شأن و منزلت مردم، گفت: باید آنان را فرزندان امیرالمؤمنین و حضرت زهرا (س) دانست و تمامی توان خود را برای رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های معیشتی آنان به کار گرفت.



وی با انتقاد از هزینه‌های غیرضروری در برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های بی‌ثمر، افزود: این منابع باید صرف رفاه و معیشت مردم مستضعف شود.



آیت‌الله کریمی جهرمی با اشاره به سفر اخیر خود به جهرم و دیدار با باغداران، بیان کرد: زندگی بسیاری از مردم با کشاورزی تأمین می‌شود و خوشبختانه برخی کشاورزان توانسته‌اند محصولات خود را با قیمت مناسب بفروشند، هرچند نگرانی‌هایی در خصوص هجوم آفات و گرانی مواد سموم وجود دارد که نیازمند ایجاد گروه‌های مسئول برای رسیدگی کشوری است.



‌وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مراجعات مردمی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) گفت: مردم مشکلات جدی معیشتی دارند و برخی حتی یک وعده غذای کامل در روز نمی‌خورند. با وجود فراوانی کالاهای اساسی در بازار، نوسان مداوم قیمت‌ها باعث می‌شود اثر واقعی این کالاها بر زندگی مردم کاهش یابد.



استاد برجسته حوزه علمیه قم ضمن انتقاد از بی‌ثباتی قیمت‌ها، اظهار داشت: مسئولان باید پاسخگو باشند و حتی در صورت عدم توانایی کنترل کامل بازار، با مردم شفاف صحبت کرده و عذرخواهی کنند.



وی افزود: برخی مسئولان گناه مشکلات را به گردن یکدیگر می‌اندازند و این روش به اعتماد و آرامش عمومی آسیب می‌زند.



آیت‌الله کریمی جهرمی تصریح کرد: جامعه‌ای که خود را پیرو امیرالمؤمنین (ع) می‌داند، چگونه می‌تواند بی‌توجهی به اقشار محروم و بی‌رحمی در آن وجود داشته باشد.



وی در پایان با آرزوی موفقیت برای رئیس‌جمهور و مدیران کشور، خواستار برنامه‌ریزی عقلایی و دور از احساسات برای ارتقای رفاه مردم شد و تأکید کرد: تمامی تصمیمات باید با نگاه به کاهش دغدغه‌ها و بهبود زندگی مردم اتخاذ شود.