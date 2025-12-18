اسکندری: مازندران پیشتاز ورود به بازار ۴۰ میلیونی ازبکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی اسکندری در نشست هم‌اندیشی با استاندار و هیأت اقتصادی مازندران در تاشکند، از ازبکستان به‌عنوان یکی از کانون‌های نوظهور تجارت در آسیای میانه یاد کرد و افزود: جمعیت رو به رشد، نیازهای متنوع مصرفی و موقعیت جغرافیایی خاص این کشور، آن را به مقصدی جذاب برای کالاهای ایرانی تبدیل کرده است.

وی با اشاره به آمارهای جدید تجارت دوجانبه تصریح کرد: صادرات ایران به ازبکستان در سال گذشته از مرز ۴۱۱ میلیون دلار عبور کرد و در هفت ماهه امسال نیز با رشدی قابل توجه به ۳۵۵ میلیون دلار رسید؛ رشدی که بخش مهمی از آن مرهون فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان مازندران است.

سفیر ایران در تاشکند با بیان اینکه سبد صادراتی مازندران به‌طور معناداری متنوع شده است، اظهار کرد: رشد چند برابری صادرات برخی محصولات غذایی و کشاورزی از جمله فرآورده‌های لبنی، میوه و محصولات وابسته به بخش کشاورزی، نشان می‌دهد بازار ازبکستان پذیرای تولیدات باکیفیت ایرانی است. در همین راستا صادرات خوراک آبزیان مازندران نیز طی یک سال گذشته تقریباً دو برابر شده است.

اسکندری با اشاره به مزیت ترکیبی مازندران در صنعت، کشاورزی و خدمات گفت: این استان به دلیل برخورداری هم‌زمان از زیرساخت تولید و توان صادراتی، می‌تواند به پایگاه اصلی ایران برای توسعه تجارت با آسیای میانه تبدیل شود؛ ظرفیتی که در کمتر منطقه‌ای از کشور به این شکل وجود دارد.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در حوزه محصولات صنعتی و پتروشیمی خاطرنشان کرد: بازار ازبکستان آمادگی جذب گسترده کالاهای ایرانی را دارد و ورود هدفمند فعالان اقتصادی، به‌ویژه تجار مازندرانی، می‌تواند تراز تجاری ایران را در این منطقه به‌طور محسوسی ارتقا دهد.