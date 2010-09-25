سهم صادرات گل و گیاه مازندران ارتقاء می یابد

ولی الله فرزانه در حاشیه سفر به ازبکستان در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به تاشکند افزود: مزیتی که مازندران در حوزه پرورش گل و گیاهان زینتی دارد در هیچ نقطه ای از ایران اسلامی نیست.

وی خاطر نشان کرد: حضور شرکت های تولیدی گل و گیاهان زینتی مازندران در نمایشگاه توانمندی های جمهوری اسلامی ایران بسیار ارزشمند بوده و خیل مشتاقان فراوانی از مردم کشورهای آسیای میانه خصوصا ازبکستان را به خود جلب کرده است.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به اینکه سهم صادرات گل و گیاهان زینتی مازندران باید در کشورهای آسیای میانه به روند مطلوبی ارتقاء یابد تصریح کرد: با رفع موانع پیش روی صادراتی تولیدکنندگان این محصول، گل و گیاه مازندران قابلیت صادرات به کشورهای آسیای میانه و حوزه دریای خزر را دارد.

فرزانه با بیان اینکه ترانزیت و حمل و نقل گل و گیاه از استان های شمالی به کشورهای آسیای میانه از سوی سازمان توسعه تجارت ایران در حال پیگیری است یادآور شد: قصد داریم با فعال سازی حمل و نقل هوایی و ایجاد خطوط مستقیم فرودگاه های خطه شمال به کشورهای سی آی اس سهم صادرات محصولات گل و گیاه مازندران به اقصی نقاط جهان را ارتقاء دهیم.

نمایشگاه توانمندی های جمهوری اسلامی در اکسپوی تاشکند جمعه شب به کار خود پایان داد.