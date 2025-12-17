به گزارش خبرنگار مهر، سردار. ضیا الدین حزنی عصر چهارشنبه در مراسم بهرهبرداری از مسکن مددجویی در روستای «اوسا» میاندورود اظهار کرد: بحث امنیت پایدار و دفاع از امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی مأموریت اصلی سپاه است و در کنار این مأموریت اصلی خود، بحث محرومیتزدایی، مردمداری و مردمیاری را در رأس کارهای خو در سراسر کشور قرار دادهایم.
فرمانده قرارگاه محرومیتزدایی سپاه، افزود: اولویتهایی برای ارائه خدمات در مناطق صعبالعبور، مرزی و محروم با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی در سراسر کشور در حال انجام است و قرار شد عقبماندگیهایی که در بعضی از قسمتهای این دو نهاد است با کمک سپاه رفع شود.
وی با بیان اینکه امروز خرسندیم که در ابتدای کار با بهزیستی، خانه مددجویی در شهرستان میاندورود افتتاح شد، گفت: باید کمک کنیم مشکلات بهزیستی به ویژه مسائل اشتغال را در استان برطرف کنیم و همه مددجوبان اشتغال داشته باشند، این جزو آرزوهای ما است.
سردار حزنی در پایان با اشاره به اینکه امنیت پایدار یعنی مردم خوشحال باشند، خاطرنشان کرد: از همه کسانی که باعث شدند این مددجو صاحب خانه شود قدردانی میکنم، کار به این معنا است که ضعیفترین انسانها را خوشحال کنیم.
