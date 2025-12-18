به گزارش خبرنگار مهر، پروانه ارزانش پیش از ظهر پنجشنبه در نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کتابخانه‌های عمومی یک ظرفیت بزرگ فرهنگی در استان است، اظهار کرد: در حال حاضر ۶۸ باب کتابخانه عمومی فعال است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه فعالیت کتابخانه‌های عمومی محدود به امانت کتاب نیست، ادامه داد: این مجموعه‌ها در بخش‌های مختلف کودک و نوجوان، انجمن‌های علمی، فرهنگی و هنری، تألیف و رونمایی کتاب، جلسات بحث و بررسی و نقد و تبلیغ کتاب‌های جدید و … نیز به ارائه خدمات می‌پردازند.

ارزانش بیان کرد: کتابخانه‌های عمومی در حیطه کتاب‌های کمک آموزشی خاصه در حوزه کنکور نیز به ارائه خدمت می‌پردازند و لذا نقشی در تحقق عدالت آموزشی ایفا می‌کنند.

وی از تقویت بخش کتب کمک آموزشی در کتابخانه‌های عمومی استان خبر داد و افزود: تلاش شده تا دسترسی دانش‌آموزان به این کتاب‌ها فراهم شود.

ارزانش با تصریح اینکه ظرفیت سالن‌های مطالعه عمومی و خصوصی نیز در کتابخانه‌ها تعریف شده است، گفت: فضای مطالعه به ویژه در ایام امتحانات در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد که یک پناهگاه امن فرهنگی هستند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان چهارمحال و بختیاری در خصوص سرانه فیزیکی کتابخانه‌های عمومی در استان، اظهار کرد: به ازای هر ۱۰۰ نفر در استان ۲.۵۸ متر مربع فضای کتابخانه‌ای وجود دارد و این رقم در کشور، ۸ مترمربع بود و نشان دهنده اختلاف چشمگیر است.

ارزانش افزود: این ارقام نشان می‌دهد که استان هم از حیث فضای فیزیکی و هم سرانه عضویت نسبت به شاخص کشوری پایین است و اینها می‌طلبد یک هم‌افزایی بین نهادهای علمی و فرهنگی صورت گیرد.