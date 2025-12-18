  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۹

کتابخانه‌های عمومی در تحقق عدالت آموزشی نقش دارند

کتابخانه‌های عمومی در تحقق عدالت آموزشی نقش دارند

شهرکرد- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش کتابخانه‌ها در کمک به تحقق عدالت آموزشی، از تقویت بخش کتب کمک آموزشی دانش‌آموزان در کتابخانه‌های عمومی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه ارزانش پیش از ظهر پنجشنبه در نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کتابخانه‌های عمومی یک ظرفیت بزرگ فرهنگی در استان است، اظهار کرد: در حال حاضر ۶۸ باب کتابخانه عمومی فعال است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه فعالیت کتابخانه‌های عمومی محدود به امانت کتاب نیست، ادامه داد: این مجموعه‌ها در بخش‌های مختلف کودک و نوجوان، انجمن‌های علمی، فرهنگی و هنری، تألیف و رونمایی کتاب، جلسات بحث و بررسی و نقد و تبلیغ کتاب‌های جدید و … نیز به ارائه خدمات می‌پردازند.

ارزانش بیان کرد: کتابخانه‌های عمومی در حیطه کتاب‌های کمک آموزشی خاصه در حوزه کنکور نیز به ارائه خدمت می‌پردازند و لذا نقشی در تحقق عدالت آموزشی ایفا می‌کنند.

وی از تقویت بخش کتب کمک آموزشی در کتابخانه‌های عمومی استان خبر داد و افزود: تلاش شده تا دسترسی دانش‌آموزان به این کتاب‌ها فراهم شود.

ارزانش با تصریح اینکه ظرفیت سالن‌های مطالعه عمومی و خصوصی نیز در کتابخانه‌ها تعریف شده است، گفت: فضای مطالعه به ویژه در ایام امتحانات در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد که یک پناهگاه امن فرهنگی هستند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان چهارمحال و بختیاری در خصوص سرانه فیزیکی کتابخانه‌های عمومی در استان، اظهار کرد: به ازای هر ۱۰۰ نفر در استان ۲.۵۸ متر مربع فضای کتابخانه‌ای وجود دارد و این رقم در کشور، ۸ مترمربع بود و نشان دهنده اختلاف چشمگیر است.

ارزانش افزود: این ارقام نشان می‌دهد که استان هم از حیث فضای فیزیکی و هم سرانه عضویت نسبت به شاخص کشوری پایین است و اینها می‌طلبد یک هم‌افزایی بین نهادهای علمی و فرهنگی صورت گیرد.

کد خبر 6693786

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها