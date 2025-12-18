به گزارش خبرنگار مهر، علی مظفری ظهر پنجشنبه در نخستین همایش توانمندسازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار صنایع و معادن شمال‌غرب کشور که در زنجان برگزار شد، اظهار کرد: آئین‌نامه جدید ارزیابی مخاطرات ایمنی محیط کار در شورای عالی حفاظت فنی به تصویب رسیده و پس از انتشار در روزنامه رسمی، ظرف ۱۵ روز لازم‌الاجرا خواهد بود و کارفرمایان موظف به اجرای مفاد آن هستند.

وی با اشاره به جایگاه کمیته‌های حفاظت فنی عنوان کرد: این کمیته‌ها به‌عنوان پل ارتباطی میان صنایع، کارفرمایان، بازرسان کار و کارشناسان حرفه‌ای عمل می‌کنند و نقش کلیدی در شناسایی و کنترل مخاطرات ایمنی و بهداشتی محیط کار دارند.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه ایمنی و سلامت، بازگشت اقتصادی قابل توجهی برای کارفرمایان به همراه دارد، تصریح کرد: هزینه‌های حوادث شغلی تنها به درمان و جبران خسارت محدود نمی‌شود و توقف تولید، آسیب‌های روحی کارگران، لطمه به اعتبار و برند کارگاه و پیامدهای اجتماعی از جمله هزینه‌های پنهان این حوادث است.

وی ادامه داد: در کارگاه‌هایی که کمیته‌های حفاظت فنی فعال دارند، فرایند ارزیابی و کنترل مخاطرات از طریق همین کمیته‌ها انجام می‌شود و در سایر موارد نیز کارفرمایان می‌توانند از مشاوران دارای صلاحیت استفاده کنند.

مظفری با تأکید بر الزام‌آور بودن این آئین‌نامه برای همه کارگاه‌ها، افزود: کارگاه‌های کوچک و بزرگ مشمول اجرای این مقررات هستند و حتی کارگاه‌های زیر ۲۵ نفر نیز باید فرد واجد شرایطی را معرفی کنند تا پس از گذراندن آموزش‌های لازم، مسئولیت ایمنی را بر عهده بگیرد.

وی به موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۰ درصد بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی از طریق بازنشستگی پیش از موعد در این دسته از مشاغل بازنشسته می‌شوند که این موضوع زنگ خطری برای پایداری صندوق است.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: با فرهنگ‌سازی و اجرای اقدامات فنی و مدیریتی می‌توان زمینه سالم‌سازی مشاغل را فراهم کرد تا کارگران سلامت خود را به بازنشستگی زودهنگام ترجیح دهند.

وی تأکید کرد: اجرای آئین‌نامه‌های جدید و مشارکت فعال کمیته‌های حفاظت فنی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ ایمنی و سلامت کارگران و کاهش حوادث شغلی ایفا کند.