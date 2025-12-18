محمدی: تولیدکنندگان کشور ایثارگران اصلی عرصه اقتصاد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نبی‌الله محمدی، بعد از ظهر پنج شنبه در جمع فعالان اقتصادی، مسئولان اجرایی و اصحاب رسانه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به‌ویژه شهید دکتر مجید شهریاری، اظهار کرد: امنیت، استقلال و پیشرفت امروز کشور مرهون ایثار شهداست و ما وظیفه داریم در مسیر آرمان‌های آنان حرکت کنیم.

وی با اشاره به اصل «ما می‌توانیم» به‌عنوان رکن عزت و پیشرفت ایران اسلامی افزود: جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم تحریم‌های گسترده و فشارهای اقتصادی، توانسته در حوزه‌های دفاعی، علمی و فناوری به جایگاه قابل قبولی دست یابد و این ظرفیت در بخش اقتصاد نیز وجود دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از مشکلات معیشتی مردم ناشی از تحریم‌های ظالمانه و بخشی دیگر مربوط به ضعف در مدیریت و اجراست، تصریح کرد: اداره عزتمندانه یک کشور هزینه دارد و امروز این هزینه در قالب فشارهای اقتصادی نمایان شده، اما این شرایط نباید منجر به ناامیدی و تردید در توان داخلی شود.

محمدی اقتصاد اسلامی را اقتصادی مبتنی بر اعتدال دانست و گفت: اقتصاد اسلامی به‌دنبال افزایش ثروت به هر قیمتی نیست، بلکه تأمین معیشت خانواده‌ها، حمایت از تولید، توزیع عادلانه ثروت، حفظ کرامت انسانی و عزت ملی را به‌صورت توأمان دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد بسته یا ریاضتی نیست، افزود: اقتصاد مقاومتی اقتصادی پویا، متکی بر توان داخلی و در تعامل با جهان است که می‌تواند کشور را در برابر تکانه‌ها و بحران‌های بین‌المللی مقاوم سازد.

نماینده مجلس اصلاح الگوی مصرف، کاهش ضایعات تولید و استفاده بهینه از منابع مالی را از مهم‌ترین الزامات اقتصاد مقاومتی برشمرد و بیان کرد: حجم بالای ضایعات در برخی حوزه‌ها از جمله نان، در شأن جامعه اسلامی نیست و این مسئله نیازمند اصلاح جدی در فرآیند تولید و مصرف است.

محمدی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر مولدسازی دارایی‌ها خاطرنشان کرد: منابع و اموال مازاد در بخش‌های فردی، سازمانی و دولتی باید به سمت تولید و ارزش‌آفرینی هدایت شود و سرمایه‌ها از حالت غیرمولد خارج شوند.

وی همچنین بر ضرورت کاهش هزینه‌های دولت، چابک‌سازی ساختارها و ارتقای بهره‌وری منابع انسانی و مادی تأکید کرد و گفت: اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و نظارت دقیق بر اجرای قوانین از الزامات تحقق رشد اقتصادی پایدار است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را یکی از راهکارهای مؤثر در شرایط تحریمی دانست و افزود: این بخش از اقتصاد، کمتر تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارد و با حمایت نظام بانکی، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی می‌تواند نقش مؤثری در رونق تولید و اشتغال ایفا کند.