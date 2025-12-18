  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹

برخورد قاطع با ناقضان عفت عمومی در فضای مجازی؛یک متهم بازداشت شد

یاسوج- دادستان عمومی و انقلاب یاسوج با اشاره به انتشار محتوای غیراخلاقی، بر صیانت از امنیت روانی جامعه تأکید و از بازداشت موقت متهم اصلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان با اشاره به انتشار محتوای غیراخلاقی در فضای مجازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: این محتوا حریم خصوصی یک شهروند را نقض و عفت عمومی را جریحه‌دار کرده است.

وی تأکید کرد: برخورد با چنین رفتارهایی تنها یک اقدام قضائی نیست، بلکه ضرورتی اجتماعی برای حفظ امنیت روانی جامعه و کرامت انسانی است.

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج افزود: فضای مجازی عرصه بی‌قانونی نیست و تولید و انتشار محتوای مغایر با اخلاق عمومی جرم بوده و در قوانین کیفری مجازات دارد.

وی با اشاره به اینکه متهم اصلی این پرونده شناسایی و با قرار بازداشت موقت زندانی شده است، گفت: رسیدگی به پرونده با قاطعیت در حال انجام است.

موسویان هشدار داد: بازنشر این محتواها مشارکت در جرم محسوب می‌شود و تمام عوامل دخیل پیگرد قانونی خواهند شد.

وی تأکید کرد: حفظ کرامت انسانی و امنیت روانی جامعه خط قرمز دستگاه قضائی است و شهروندان باید با مسئولیت‌پذیری از تبدیل شدن به حلقه آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کنند.

