سید وحید موسویان در گفت و گو با خبرنگار مهر از بازداشت یک نفر به اتهام انتشار محتوای هنجارشکن در فضای مجازی خبر داد و اظهار کرد: در پی رصد فعالیت‌های فضای مجازی و دریافت گزارش‌های مرتبط، پرونده‌ای درباره انتشار مطالب و به‌کارگیری الفاظ خارج از شأن و مغایر با موازین اخلاقی از سوی یک فرد تشکیل شد.

وی افزود: با توجه به تداوم انتشار این محتوا و بی‌توجهی به تذکرات و اخطارهای صادر شده، موضوع با هماهنگی مرجع قضایی ذی‌صلاح پیگیری شد.

موسویان گفت: دستگاه قضایی در برخورد با هرگونه هنجارشکنی، توهین، انتشار محتوای خلاف عفت عمومی و برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه با قاطعیت و در چارچوب قانون عمل می‌کند.

وی بیان کرد: رصد فضای مجازی به صورت مستمر در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار دارد و با افرادی که با انتشار محتوای مجرمانه یا هنجارشکن موجب اخلال در نظم عمومی و خدشه به ارزش‌های اخلاقی جامعه شوند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.