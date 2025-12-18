لغو مرخصی مدیران کهگیلویه و بویراحمد در پی هشدار هواشناسی

علیرضا نیکروز در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به احتمال بارش برف از شامگاه پنجشنبه در مناطق کوهستانی کهگیلویه و بویراحمد گفت: دستور آمادهباش کامل به همه دستگاهها داده شده و مرخصی مدیران کل نیز لغو شده است.
وی اظهار کرد: در پی این هشدار همچنین از مراکز بهداشتی خواسته شده تا بیماران، افراد دارای شرایط خاص و زنان باردار از مناطق سخت گذر انتقال دهند و در این زمینه اماکن امنی در مراکز شهرستانها برای اسکان آنها در نظر گرفته شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: همچنین با توجه به بارش شدید برف و احتمال ریزش بهمن، همه فعالیتهای کوهنوردی و تردد در ارتفاعات ممنوع است و از مردم میخواهیم از رفتن به این مناطق جدا خودداری کنند.
وی همچنین به خطرات ناشی از برودت هوا اشاره کرد و گفت: خطر گازگرفتگی مونوکسیدکربن به دلیل برودت هوا و استفاده از وسایل گرمایشی وجود دارد لذا از مردم درخواست داریم موارد خود مراقبتی و خود ایمنی را برای پیشگیری از گازگرفتگی بهشدت رعایت کنند تا شاهد بروز مخاطره و حادثه نباشیم.
نیک روز با اشاره به سوانح رانندگی در زمان بارش برف و باران افزود: با توجه به اینکه در گذشته شاهد واژگونی تعداد زیادی خودرو و اتوبوس در ایام بارش برف و باران بودهایم، لذا تأکید میکنیم شهروندان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند تا دچار حادثه نشوند.
