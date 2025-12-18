هشدار استاندار بوشهر درمورد آمادگی برای طوفان و سیلاب و کاهش دما

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست اضطراری ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل و صددرصدی دستگاههای اجرایی، خدماتی و امدادی، خواستار هماهنگی حداکثری میان همه اعضای ستاد، فرمانداران و نهادها برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از شرایط جوی پیشِرو شد.
استاندار بوشهر با اشاره به گزارشهای هواشناسی اظهار داشت: با توجه به پیشبینی بارندگیهای فراگیر، وزش باد شدید، احتمال وقوع طوفان و سیلاب و همچنین کاهش دما بهویژه در مناطق مرتفع و کوهستانی استان، ضرورت دارد همه مدیران، کارکنان و نیروهای عملیاتی، امدادی و خدماتی در بالاترین سطح آمادگی قرار داشته باشند.
وی هدف از تشکیل این جلسه را برنامهریزی و هماهنگی لازم و بیشتر میان دستگاهها دانست و افزود: آمادگی کامل تنها محدود به شخص مدیران نیست، بلکه همه همکاران، نیروهای عملیاتی و عوامل مؤثر در مدیریت بحران باید با آمادگی صددرصدی در صحنه برای اقدامات پیشگیرانه و پاسخ به حوادث احتمالی حضور داشته باشند.
وی با اشاره به وضعیت بارندگیهای اخیر در استان گفت: در جریان بارشهای مناسب ۲ روز گذشته، میزان بارندگی در برخی نقاط استان به بیش از ۱۰۰ میلیمتر رسید و بارشها موجب آبگیری سدها و سازههای آبخیزداری در جنوب استان بوشهر شده است.
زارع همچنین بر نقش مهم مردم و همکاری شهروندان در کاهش خسارات احتمالی تأکید کرد و خواستار اطلاعرسانی گسترده و مستمر از طریق صداوسیما و سایر رسانهها شد.
استاندار بوشهر، از مردم، مسافران و گردشگران خواست تا از حضور در حریم رودخانهها، گذرگاههای آبی، پلها و سواحل پرخطر خودداری و به توصیههای ایمنی و هشدارهای صادره از مراجع رسمی توجه کنند.
استاندار بوشهر با اشاره به گزارش اولیه و خسارت واردشده به بیش از ۵۰۰ هکتار از مزارع گوجهفرنگی بخش بردخون شهرستان دیر اظهار کرد: دستگاههای اجرایی ذی ربط به ویژه جهاد کشاورزی ضمن بررسی، کارشناسی، ارزیابی و مستندسازی خسارات، از همه ظرفیتهای قانونی موجود برای مساعدت به کشاورزان عزیز استفاده کنند.
زارع حضور میدانی مدیران و فرمانداران در نقاط حادثهخیز را ضروری دانست و افزود: رصد و پایش مستمر وضعیت، بهویژه در مناطق پرخطر، باید بهصورت جدی دنبال شود و هرگونه حادثه در کوتاهترین زمان گزارش شود.
