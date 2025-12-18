شناسایی ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز آب در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قادری غروب پنجشنبه در بازدید از مزارع دامغان با همراهی مراجع قضائی به حفظ منابع آبی برای آیندگان تاکید کرد و اظهار داشت: برداشت غیر مجاز آب فرونشست زمین، خشکسالی و از بین رفتن منابع آبی را به همراه دارد.

وی ادامه داد: با توجه به خطرات فوق برخورد با برداشت غیر مجاز از در دستور کار است چرا که هر قطره آب منبع ارزشمندی که باید در چرخه طبیعت باقی بماند.

رئیس اداره منابع آب دامغان از شناسایی ۱۰ حلقه چاه آب غیر مجاز در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این چاه‌ها همگی تخریب شدند.

قادری از شناسایی ۴۵ حلقه آب دارای اضافه برداشت دو میلیون متر مکعب نیز خبر داد و تصریح کرد: مالکان این چاه‌ها اخطاریه لازم را دریافت کردند.

وی با تاکید بر اینکه این شهرستان یک هزار و ۲۰۰ حلقه چاه آب دارد، افزود: از این تعداد ۷۶۰ حلقه چاه مربوط به بخش کشاورزی است که تنها ۶۰۰ مورد آن به کنتور هوشمند تجهیز شدند.