  1. استانها
  2. سمنان
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۰

شناسایی ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز آب در دامغان

شناسایی ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز آب در دامغان

دامغان- رئیس اداره منابع آب دامغان از کشف و شناسایی ۱۰حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و گفت: برخورد قانونی با متخلفان و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز آب در اولویت کاری قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قادری غروب پنجشنبه در بازدید از مزارع دامغان با همراهی مراجع قضائی به حفظ منابع آبی برای آیندگان تاکید کرد و اظهار داشت: برداشت غیر مجاز آب فرونشست زمین، خشکسالی و از بین رفتن منابع آبی را به همراه دارد.

وی ادامه داد: با توجه به خطرات فوق برخورد با برداشت غیر مجاز از در دستور کار است چرا که هر قطره آب منبع ارزشمندی که باید در چرخه طبیعت باقی بماند.

رئیس اداره منابع آب دامغان از شناسایی ۱۰ حلقه چاه آب غیر مجاز در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این چاه‌ها همگی تخریب شدند.

قادری از شناسایی ۴۵ حلقه آب دارای اضافه برداشت دو میلیون متر مکعب نیز خبر داد و تصریح کرد: مالکان این چاه‌ها اخطاریه لازم را دریافت کردند.

وی با تاکید بر اینکه این شهرستان یک هزار و ۲۰۰ حلقه چاه آب دارد، افزود: از این تعداد ۷۶۰ حلقه چاه مربوط به بخش کشاورزی است که تنها ۶۰۰ مورد آن به کنتور هوشمند تجهیز شدند.

کد خبر 6694233

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها