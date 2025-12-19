  1. استانها
  2. کرمان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۹

اعلام آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان کرمان

اعلام آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان کرمان

کرمان- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کرمان آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی این استان را اعلام کرد.

دریافت 9 MB
کد خبر 6694465

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سارینا IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      2 0
      پاسخ
      سلام خواهش میگم صبح تعطیل بشه هوا خیلی خرابه
    • سارینا IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      4 0
      پاسخ
      سلام خواهش میگم صبح تعطیل بشه هوا خیلی خرابه
      • ا IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
        4 0
        فردا را تعطیل کنید هوا خیلی خرابه
    • کورش IR ۰۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      روزهای اینقدر سرده تعطیل نمی‌کنید بعضیا واقعا ریه هاشون خیلی به سرما حساس خواهشا تعطیل کنید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها