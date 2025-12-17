به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قاسمی، عضو هیئت‌مدیره بانک ملی ایران، گفت: بانک ملی ایران در اجرای سیاست‌های کلی نظام و اجرای راهبردهای دولت چهاردهم در خروج از بنگاه‌داری، نسبت به واگذاری ۹۰ درصد از سهام شرکت شفا دارو به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومان توسط شرکت آینده پویا از طریق ساز و کار اجرایی و عرضه در بازار سرمایه عملیاتی خواهد کرد.

وی افزود: واگذاری سهام شرکت شفا دارو و خروج بانک ملی ایران از مالکیت و تصدی‌گری اداره این شرکت گام دیگری در ارتقای انضباط مالی، مدیریت موثر دارایی‌ها به شمار می‌آید و بانک منابع حاصل از واگذاری را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت خواهد کرد تا با حمایت از تولید ملی زمینه بنگاه سازی توسط بخش خصوصی و مردم فراهم شود.

عضو هیئت‌مدیره بانک ملی ایران ادامه داد: انجام این معامله بزرگ و شفاف در بورس، به تعمیق بازار و تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کشور کمک شایانی می‌کند.

وی تصریح کرد: منابع آزاد شده در نتیجه این واگذاری برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی، تولیدی و اشتغال آفرین به کار گرفته خواهد شد تا بانک ملی به مسئولیت خود در اجرا و تحقق شعار سال عمل کرده باشد.

قاسمی در پایان گفت: خروج از بنگاه‌داری و واگذاری شرکت شفا دارو یک اقدام در مسیر اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه کشور، برنامه‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اصلاح ساختار نظام بانکی و تمرکز بانک‌ها بر فعالیت‌های اصلی به شمار می‌آید و بانک ملی با جدیت این مسیر را ادامه خواهد داد تا با خروج از بنگاه داری، زمینه حمایت از ظرفیت از تولیدکنندگان، کارآفرینان و پروژه‌های ملی را فراهم کند.