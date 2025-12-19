معاون فرماندار کرمان: میزان بارندگی درشهرستان کرمان به ۳۰ میلیمتر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مجید باقری، صبح جمعه در جمع خبرنگاران در تشریح آخرین وضعیت شهرستان کرمان در پی بارش‌های اخیر گفت: قطعی برق شهر راین مقطعی بود که برطرف و اکنون برق اکثر مناطق وصل شده است.

وی افزود: با توجه به شدت بارش برف از شب گذشته تردد خودروها در مسیر مرصاد به جیرفت از سمت راین مسدود و به مسیر دهبکری هدایت شدند.

باقری، با اشاره به اینکه اکثر نقاط کوهستانی استان کرمان شاهد بارش برف هستند، گفت: طبق آخرین گزارش‌ها از روز سه‌شنبه تاکنون ۳۰ میلیمتر بارندگی در ایستگاه کرمان ثبت شده است.

وی در خصوص وضعیت شهر کرمان گفت: شهر کرمان در مناطق ۴ و ۵ معمولاً دچار آب گرفتگی هستند که در حال حاضر خودروهای پمپاژ و تانکرهای شهرداری مستقر هستند.

معاون عمرانی فرماندار کرمان با بیان اینکه آب گرفتگی منطقه الله آباد با افزایش ماشین‌آلات شهرداری برطرف شده است خاطر نشان کرد: در روستاهای کوهپایه بارندگی شدید داشتیم که مسدودی جاده نیز به صورت مقطعی بود و هم اکنون این موضوع نیز برطرف شده است.