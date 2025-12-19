  1. استانها
  2. کرمان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۷

معاون فرماندار کرمان: میزان بارندگی درشهرستان کرمان به ۳۰ میلیمتر رسید

کرمان- معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار کرمان گفت: طبق آخرین گزارش‌ها از روز سه‌شنبه تا کنون ۳۰ میلیمتر بارندگی در ایستگاه کرمان ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید باقری، صبح جمعه در جمع خبرنگاران در تشریح آخرین وضعیت شهرستان کرمان در پی بارش‌های اخیر گفت: قطعی برق شهر راین مقطعی بود که برطرف و اکنون برق اکثر مناطق وصل شده است.

وی افزود: با توجه به شدت بارش برف از شب گذشته تردد خودروها در مسیر مرصاد به جیرفت از سمت راین مسدود و به مسیر دهبکری هدایت شدند.

باقری، با اشاره به اینکه اکثر نقاط کوهستانی استان کرمان شاهد بارش برف هستند، گفت: طبق آخرین گزارش‌ها از روز سه‌شنبه تاکنون ۳۰ میلیمتر بارندگی در ایستگاه کرمان ثبت شده است.

وی در خصوص وضعیت شهر کرمان گفت: شهر کرمان در مناطق ۴ و ۵ معمولاً دچار آب گرفتگی هستند که در حال حاضر خودروهای پمپاژ و تانکرهای شهرداری مستقر هستند.

معاون عمرانی فرماندار کرمان با بیان اینکه آب گرفتگی منطقه الله آباد با افزایش ماشین‌آلات شهرداری برطرف شده است خاطر نشان کرد: در روستاهای کوهپایه بارندگی شدید داشتیم که مسدودی جاده نیز به صورت مقطعی بود و هم اکنون این موضوع نیز برطرف شده است.

