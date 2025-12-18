بارش باران در شهرستان فاریاب به ۱۲۰ میلیمتر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدابوالحسن حسینی، پنجشنبه شب با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بارش‌ها در فاریاب گفت: پس از فروکش کردن موج نخست بارش‌ها، عملیات ترمیم سیل‌بندهای تخریب‌شده با استفاده از ظرفیت‌های داخلی شهرستان آغاز شده و تمامی اقدامات اجرایی با مشارکت دستگاه‌های محلی و بخش خصوصی انجام گرفته است.

به گفته وی، ماشین‌آلات سنگین از جمله لودر و بلدوزر با هماهنگی اداره صنعت، معدن و تجارت و با تأمین سوخت از محل ستاد مدیریت بحران وارد فاز عملیات شده‌اند.

فرماندار فاریاب با اشاره به ادامه بارندگی‌ها افزود: در صورت افزایش بارش بیش از میزان فعلی، احتمال بروز خطر وجود دارد، اما شهرستان در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارد.

وی گفت: فاریاب به چند پهنه تقسیم شده و مسئولیت هر پهنه به یکی از مدیران اداری واگذار شده است و معاونان، بخشداران و مجموعه مدیریت بحران به‌صورت مستمر در حال پایش میدانی هستند.

به گفته حسینی، تاکنون در چند روستای شهرستان آب‌گرفتگی گزارش شده که عمدتاً ناشی از تخریب سیل‌بندها بوده و عملیات تخلیه آب انجام شده است.

فرماندار فاریاب افزود: برخی خسارت‌ها به بخش کشاورزی و چاه‌های آب نیز گزارش شده و ارزیابی این خسارت‌ها به دستگاه‌های مربوطه سپرده شده تا پس از پایان فعالیت سامانه بارشی، گزارش نهایی به ستاد مدیریت بحران ارسال شود.

فرماندار فاریاب همچنین از تخریب محدود برخی راه‌های روستایی، به‌ویژه در مناطق کوهستانی خبر داد و گفت: دسترسی به بعضی روستاها با دشواری همراه است.

به گفته وی، در منطقه موردان و آب‌باد اختلال در خطوط ارتباطی گزارش شده و تیم‌های فنی برای رفع مشکل اعزام شده‌اند.

حسینی تأکید کرد: در حال حاضر مشکل قطعی برق در شهرستان وجود ندارد.

