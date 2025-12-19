مجمع نمایندگان طلاب: حمله به دولت شهید رئیسی توهین به ملت و نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع نمایندگان طلاب و فضلای خراسان جنوبی در محکومیت هتک حرمت شهید جمهور بیانیهای صادر کرد.
در متن این بیانیه آمده است؛
آنچه در جلسه رسمی ریاست محترم جمهوری با فعالان سیاسی و اجتماعی استان از سوی فردی با سابقهی مسئولیت در جبههی موسوم به اصلاحات بیان شد، نه «نقد» بود و نه «دغدغهی اصلاح»، بلکه نمونهای روشن از بیانصافی سیاسی، تحریف واقعیت و اهانت آشکار به دولتی است که با رأی ملت، تأیید صریح نظام و حمایت مکرر مقام معظم رهبری (مدّظلّهالعالی) بر سر کار آمد و رئیس آن امروز در شمار شهدای خدمت قرار دارد.
اطلاق تعابیری نظیر «دولت ویرانگر و ضدایرانی» به دولت شهید آیتالله رئیسی (رضواناللهتعالیعلیه)، بیش از آنکه حمله به یک دولت باشد، توهین به شعور ملت، بیاعتنایی به ارادهی مردم و جسارت به نظامی است که مشروعیت دولتها را در چارچوب قانون اساسی تعریف میکند.
سؤال جدی اینجاست:
اگر آن دولت «ضد ایرانی» بود، چگونه مورد اعتماد ملت، تنفیذ ولیفقیه و حمایت صریح رهبری انقلاب قرار گرفت؟
آیا چنین سخنانی جز قرار دادن خود گوینده در موضع تعارض با ارکان رسمی نظام، تفسیر دیگری دارد؟
از سوی دیگر، دعوت رئیسجمهور قانونی کشور به استعفا در یک جلسهی رسمی، آن هم بدون هیچ استدلال حقوقی یا مستند کارشناسی، نه شجاعت سیاسی است و نه خیرخواهی ملی**؛ بلکه تکرار همان ادبیات نخنما شدهای است که سالهاست هرگاه در رقابت سیاسی ناکام مانده، بهجای پاسخگویی به کارنامهی خود، اصل حاکمیت و ثبات کشور را نشانه رفته است.
دولت شهید رئیسی، با همهی کاستیها و محدودیتها، **دولتی مردمی، میدانی، ضدفساد و مستقل در سیاست خارجی بود؛ دولتی که هزینهی ایستادگی را پرداخت و رئیس آن جان خود را در مسیر خدمت فدا کرد.
بیحرمتی به چنین دولتی، در حافظهی تاریخی ملت ایران، نه «نقد شجاعانه» بلکه بیاخلاقی سیاسی و ناسپاسی آشکار ثبت خواهد شد.
نقد در جمهوری اسلامی، حقی مسلم و ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما توهین، تحریف و سیاهنمایی، آن هم از تریبون رسمی و در محضر رئیسجمهور، خط قرمزی است که عبور از آن را هیچ جریان و فردی نمیتواند با عنوان اصلاحطلبی، آزادیخواهی یا دلسوزی توجیه کند.
امروز بیش از هر زمان، کشور نیازمند عقلانیت انقلابی، انصاف سیاسی و التزام عملی به چارچوبهای نظام است؛ نه بازتولید ادبیات کینهتوزانهای که جز تضعیف اعتماد عمومی و خوشحالسازی دشمنان این ملت، حاصلی ندارد.
والسلام علی من اتّبع الهدی
مجمع نمایندگان طلاب و فضلای استان خراسان جنوبی
حوزه علمیه قم
نظر شما