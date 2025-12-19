  1. استانها
  2. کرمان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲

آماده باش بیش از ۱۳۰۰ نیروی عملیاتی اورژانس کرمان برای موج دوم بارش ها

کرمان- رئیس اورژانس پیش‌ بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان از آماده باش بیش از ۱۳۰۰ نیروی عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی استان کرمان در موج دوم بارش‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خادمی پور، گفت: با توجه به پیش بینی بارش سنگین برف و باران در اغلب نقاط استان کرمان، بیش از ۱۳۰۰ نیروی عملیاتی فوریت‌های پزشکی در ۱۸۶ پایگاه شهری و جاده‌ای و در قالب مراکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث کرمان، رفسنجان، سیرجان، بم و جیرفت در وضعیت هشدار قرمز و آماده باش کامل قرار دارند.

وی افزود: ۲۹ پایگاه اورژانس در نقاط برف گیر، کوهستانی و صعب العبور استان کرمان مستقر هستند.

خادمی پور، با اشاره به جلسه اضطراری شورای سیاست گذاری سلامت در حوادث و سوانح استان کرمان، از تدوین و ابلاغ طرح عملیاتی و اقدامات اولویت دار به بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان در جهت ارتقا سطح آمادگی مراکز مذکور و همچنین پیشگیری و کاهش آسیب‌های مترتب بر بارش برف و باران و یخبندان احتمالی در مراکز درمانی و بهداشتی خبر داد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی کرمان با اشاره به توصیه‌ها و اطلاعیه‌های صادره از سوی اداره کل مدیریت بحران استان، بر خودداری از انجام سفرهای غیرضروری، پرهیز از حضور و اقامت در حاشیه رودخانه‌ها و آبراهه‌ها و همکاری با کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی در جهت امداد رسانی به آسیب دیدگان و افراد نیازمند به خدمات اورژانسی تاکید کرد.

