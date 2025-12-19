آماده باش بیش از ۱۳۰۰ نیروی عملیاتی اورژانس کرمان برای موج دوم بارش ها

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خادمی پور، گفت: با توجه به پیش بینی بارش سنگین برف و باران در اغلب نقاط استان کرمان، بیش از ۱۳۰۰ نیروی عملیاتی فوریت‌های پزشکی در ۱۸۶ پایگاه شهری و جاده‌ای و در قالب مراکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث کرمان، رفسنجان، سیرجان، بم و جیرفت در وضعیت هشدار قرمز و آماده باش کامل قرار دارند.

وی افزود: ۲۹ پایگاه اورژانس در نقاط برف گیر، کوهستانی و صعب العبور استان کرمان مستقر هستند.

خادمی پور، با اشاره به جلسه اضطراری شورای سیاست گذاری سلامت در حوادث و سوانح استان کرمان، از تدوین و ابلاغ طرح عملیاتی و اقدامات اولویت دار به بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان در جهت ارتقا سطح آمادگی مراکز مذکور و همچنین پیشگیری و کاهش آسیب‌های مترتب بر بارش برف و باران و یخبندان احتمالی در مراکز درمانی و بهداشتی خبر داد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی کرمان با اشاره به توصیه‌ها و اطلاعیه‌های صادره از سوی اداره کل مدیریت بحران استان، بر خودداری از انجام سفرهای غیرضروری، پرهیز از حضور و اقامت در حاشیه رودخانه‌ها و آبراهه‌ها و همکاری با کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی در جهت امداد رسانی به آسیب دیدگان و افراد نیازمند به خدمات اورژانسی تاکید کرد.