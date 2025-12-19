دانشگاه ها و مدارس استان اصفهان فردا مجازی شد

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات ستاد مدیریت بحران استان اظهار کرد: با توجه به بارش برف، کاهش محسوس دما و ضرورت پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، مقرر شد تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان فردا شنبه ۲۹ آذرماه به‌صورت غیرحضوری فعالیت کنند.

وی افزود: مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی تعطیل خواهند بود و مادران دارای کودک زیر ۶ سال و دانش‌آموزان مقطع ابتدایی، همچنین مادران باردار، با موافقت مدیر ذی‌ربط می‌توانند به‌صورت دورکار فعالیت داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به تمهیدات امدادی بیان کرد: به‌منظور ارائه خدمات فوریتی و امداد زمستانی در جاده‌ها، ۵۱۰ تیم امدادرسان متشکل از نیروهای پلیس راه و راهور، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اورژانس، شرکت‌های گاز و برق، همچنین تیم‌های پشتیبانی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و آتش‌نشانی، در محل‌های مأموریت مستقر بوده و در حال خدمت‌رسانی به مردم استان هستند.

شیشه‌فروش با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی گفت: کاهش دمای ۸ تا ۱۲ درجه سانتی‌گراد تا اواسط هفته پیش‌بینی شده و بارش برف و باران همراه با کولاک در اکثر مناطق استان به‌ویژه مناطق جنوبی و شرقی تا بعدازظهر امروز ادامه خواهد داشت؛ در همین راستا دستورالعمل امداد زمستانی برای بازگشایی محورها و توصیه‌های ایمنی سفر در مسیرهای برف‌گیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: طی ۴۸ ساعت گذشته و با تلاش مستمر تیم‌های راهداری، ۱۰ هزار کیلومتر از راه‌های استان برف‌روبی شده و با همکاری پلیس راه، جمعیت هلال‌احمر، فوریت‌های پزشکی و ستادهای مدیریت بحران شهرستان‌ها، به ۴۷۰ خودروی گرفتار امدادرسانی و بیش از ۳۷۰ خانواده و مسافر در سایت‌های اسکان و پایگاه‌های امدادی اسکان داده شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با تأکید بر ضرورت اقدام به‌موقع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اظهار کرد: عملیات بازگشایی معابر و یخ‌زدایی در شهرها و روستاها به‌صورت مستمر در حال انجام است و هم‌اکنون برف‌روبی در ۳۴ شهر و ۲۵۴ روستا توسط ۳۲۰ تیم امدادی و خدمات‌رسان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ادامه دارد.

شیشه‌فروش در پایان از شهروندان استان درخواست کرد از انجام سفرهای غیرضروری در جاده‌ها خودداری کرده و در صورت لزوم سفر، حتماً زنجیرچرخ و تجهیزات ایمنی و زمستانی به همراه داشته باشند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.