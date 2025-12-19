  1. استانها
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

دانشگاه ها و مدارس استان اصفهان فردا مجازی شد

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از مجازی شدن مدارس و دانشگاه‌های استان فردا در روز شنبه بیست و نهم آذر ماه خبر داد.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات ستاد مدیریت بحران استان اظهار کرد: با توجه به بارش برف، کاهش محسوس دما و ضرورت پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، مقرر شد تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان فردا شنبه ۲۹ آذرماه به‌صورت غیرحضوری فعالیت کنند.

وی افزود: مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی تعطیل خواهند بود و مادران دارای کودک زیر ۶ سال و دانش‌آموزان مقطع ابتدایی، همچنین مادران باردار، با موافقت مدیر ذی‌ربط می‌توانند به‌صورت دورکار فعالیت داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به تمهیدات امدادی بیان کرد: به‌منظور ارائه خدمات فوریتی و امداد زمستانی در جاده‌ها، ۵۱۰ تیم امدادرسان متشکل از نیروهای پلیس راه و راهور، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اورژانس، شرکت‌های گاز و برق، همچنین تیم‌های پشتیبانی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و آتش‌نشانی، در محل‌های مأموریت مستقر بوده و در حال خدمت‌رسانی به مردم استان هستند.

شیشه‌فروش با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی گفت: کاهش دمای ۸ تا ۱۲ درجه سانتی‌گراد تا اواسط هفته پیش‌بینی شده و بارش برف و باران همراه با کولاک در اکثر مناطق استان به‌ویژه مناطق جنوبی و شرقی تا بعدازظهر امروز ادامه خواهد داشت؛ در همین راستا دستورالعمل امداد زمستانی برای بازگشایی محورها و توصیه‌های ایمنی سفر در مسیرهای برف‌گیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: طی ۴۸ ساعت گذشته و با تلاش مستمر تیم‌های راهداری، ۱۰ هزار کیلومتر از راه‌های استان برف‌روبی شده و با همکاری پلیس راه، جمعیت هلال‌احمر، فوریت‌های پزشکی و ستادهای مدیریت بحران شهرستان‌ها، به ۴۷۰ خودروی گرفتار امدادرسانی و بیش از ۳۷۰ خانواده و مسافر در سایت‌های اسکان و پایگاه‌های امدادی اسکان داده شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با تأکید بر ضرورت اقدام به‌موقع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اظهار کرد: عملیات بازگشایی معابر و یخ‌زدایی در شهرها و روستاها به‌صورت مستمر در حال انجام است و هم‌اکنون برف‌روبی در ۳۴ شهر و ۲۵۴ روستا توسط ۳۲۰ تیم امدادی و خدمات‌رسان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ادامه دارد.

شیشه‌فروش در پایان از شهروندان استان درخواست کرد از انجام سفرهای غیرضروری در جاده‌ها خودداری کرده و در صورت لزوم سفر، حتماً زنجیرچرخ و تجهیزات ایمنی و زمستانی به همراه داشته باشند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

کد خبر 6694597

    • IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      12 10
      پاسخ
      برای چی تعطیل کردید الان که هوا خوبه خدایی آخه چرا اینقدر تو ایران مدارس رو تعطیل میکنند و آموزش براشون مهم نیست
    • IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      8 9
      پاسخ
      خدایی الان برای چی تعطیل کردید،هر بار سر یه موردی دنبال تعطیلی میگردید😡
    • IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      10 6
      پاسخ
      گند زدید به آموزش با این تعطیلی ها ی الکی
      • IR ۱۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
        3 4
        الکی نیست بچه هستن. و لغزندگی جاده برای حفظ سلامتی بچه هامون تعطیل کردن
    • IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      10 5
      پاسخ
      الان برای چی تعطیل شد برای برف که از خدا خواسته بودیم تا حالمون خوب باشه؟؟؟؟!!!
    • IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      9 10
      پاسخ
      فقط دنبال تعطیلی میگردید و آموزش بچه ها رو نادیده میگیرید
    • IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      11 6
      پاسخ
      الان من متوجه نشدم برای سردی هوا مدارس تعطیل شدند،کل دنیا برف میاد و آموزش حضوری دارند، فقط ایران آموزش براشون مهم نیست و مدارس رو تعطیل میکنند
    • IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      9 4
      پاسخ
      الان برای برف تعطیل شد😧😧😧😧😧
    • IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      8 3
      پاسخ
      الان دوباره دانش آموزان تنبل و سرویس مدارس خوشحال شدند🤨🤨🤨
    • IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      17 4
      پاسخ
      تو خیابونا مردم ریختن برف بازی کنند،فقط مدارس و هی تعطیل میکنید واقعا چرااااا؟؟؟؟
    • IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      7 3
      پاسخ
      هوا آلوده بود دعا کردیم برف بیاد مدارس حضوری بشن الان که باز مدارس تعطیل شدند🥴
    • IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      6 5
      پاسخ
      زمستان هوا سرد بود و برف می آمد،ما مدرسه می‌رفتیم ،حالا نمی‌دونم چه فرقی باز زمان قبل کرده که هی مدارس روتعطیل میکنید
    • IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      15 3
      پاسخ
      هوا آلوده باشه تعطیل می کنید،هوا پاک باشه مدارس رو تعطیل میکنید،میشه بگید چه موقع مدارس تعطیل نمیشن؟؟؟؟ما بدونیم،خوب الان زمستان هوا سرد می‌خواین بچه ها کلا مدرسه نرن
    • IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      8 2
      پاسخ
      سلام بزرگواران.بدترین درد و بدتر از تعطیلی هایی که مشخص نیست کدام بی تدبیری تصمیم میگیرد،اموزش غلط است.دوماه از سال گذشته با مدیر معاون معلم و.. جلسه گذاشتم به عنوان یکی از والدین که دانش آموز کلاس سوم ابتدایی باید خودش تکالیفش را انجام دهد .چرا آنقدر حجم تکالیف زیاد هستند که دانش آموز هر قدر هم تلاش میکند باز وقت کم می آورد ،جامعه ملا بنویس میخواهد یا انسان با شرافت؟ کسی با نوشتن زیاد با سواد نشد و تنها جوابی که شنیدم ما خود می‌دانیم حجم تکالیف زیاد هستند والدین بنویسند دانش آموز پاسخ دهد
    • بی نام IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      9 4
      پاسخ
      برف و بارون بیاد تعطیل می کنند، الودکی باشد تعطیل میکنند اصلا خدا هم تو کار این مسیولین مونده که پس هی میگفتید ان شاءالله بارون و برف بیاد. الان همه در حال لذت بردن از این طبیعت و برفند من معلم باید دنبال تهیه فیلم برا اموزش مجازی فردام باشم. تا میام این بچه ها را راه بندازم دوباره تعطیل می کنند و... 😔😔😔😔
    • سارا IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      6 3
      پاسخ
      من معلم ابتدایی ام به خدا نه چشم برام مونده نه دست و گردن. از بس اموزش مجازی و تکلیف دیدن سخته. تازه بعضی بچه ها هم تا میاند یک کم درسشون خوب بشه و راهشون بندازیم دوباره تعطیل می کنند و روز از نو و روزی از نو دوباره ضعیف میشن. هم من معلم خسته میشم هم خانواده
    • IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      6 3
      پاسخ
      مگه بده تعطیلی
    • IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      6 2
      پاسخ
      خدا شکر بابت این تعطیلی به خاطر برف نه آلودگی
      • IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
        2 2
        به قول شما برف به این قشنگی و هوا به این تمیزی نیاز به تعطیلی نداشت
    • IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      3 1
      پاسخ
      خدایی دیگه حداقل یکشنبه رو تعطیل نکنید ،مجازی واقعا سخته
    • IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      3 2
      پاسخ
      الان برای برف هم تعطیل شد زیبایی خدا که همش دعا کردیم برف بیاد هوا آلوده نباشه،چرا همش دنبال تعطیلی میگردید،چرا آموزش درست را نادیده میگیرید،
    • IR ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      2 2
      پاسخ
      آموزش باید حضوری باشه برای برف هم تعطیل کردید،یعنی آموزش براتون مهم نیست واقعا
    • IR ۰۷:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      2 1
      پاسخ
      به مجازی نمیگن تعطیلی
    • IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 8
      پاسخ
      دختر من دبستانی هست واقعا هرموقع تعطیل میکنند از درس هاش عقب میوفته
    • IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 4
      پاسخ
      برای مقاطع دبستان این تعطیلی ها خیلی بده،درس را متوجه نمیشند
    • IR ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 4
      پاسخ
      تعطیلی ها واقعا ضرر به آموزشه
    • IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 1
      پاسخ
      چرا هی تعطیل میکنید آموزش حضوری رو مجازی میکنید،آخه بچه ها با این طرز آموزش چی یاد میگیرند
    • IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      3 1
      پاسخ
      با این آموزش نادرست در آینده دکتر و مهندس و...درست حسابی نداریم😂
    • IR ۰۶:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      3 0
      پاسخ
      خوب است

